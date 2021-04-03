Top 3 con giáp càng hào phóng, rộng rãi sẽ càng được Thần Tài chiếu cố, ‘công thành danh toại’ dài lâu

Tâm linh - Tử vi 03/04/2021 10:00

Theo tử vi ngày mới, 3 con giáp này có lối sống hào phóng, rộng rãi, không hơn thua với người khác. Bởi vậy, bản mệnh sẽ được Thần Tài chiếu cố, để ý trong mọi hoàn cảnh. Chính vì thế, bạn sẽ được “công thành danh toại” dài lâu.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới, người tuổi Dậu sống thoải mái, phóng khoáng, không so đo tính toán với người khác. Ngay cả khi có tiểu nhân quấy phá bạn, bản mệnh cũng sẵn lòng giúp đỡ họ thời khắc họ gặp khó khăn. Nhờ vậy, xung quanh Dậu luôn có quý nhân phù trợ, tiếp sức bạn vượt qua những cột mốc khốn đốn trong cuộc sống. 

Cụ thể, từ giờ đến cuối năm, người tuổi Dậu cần phải dốc sức nhiều hơn nữa. Đây được xem là giai đoạn hoàng kim nhất có khả năng giúp Dậu làm giàu hay chí ít là cải thiện chất lượng cuộc sống. Tóm chung, chỉ cần Dậu biết nắm bắt cơ hội thì cuộc sống sau này không lo cơm áo gạo tiền.

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão có tính cách hiền lành, tốt bụng, luôn biết sống vì người khác nên luôn được mọi người xung quanh yêu mến. So với những người khác, tuổi Mão không quá tham vọng nhưng lại được nhận nhiều hơn thứ mà họ muốn. Có của ăn của để, Mão lại nghĩ ngay đến việc làm từ thiện giúp người, giúp đời. Đúng là con giáp thiện lương, phúc đức sinh phú quý.

Sau tuổi 30, đa số người tuổi Mão đều “công thành danh toại”. Không chỉ xây dựng được sự nghiệp vững chắc, Mão còn may mắn có người bạn đời viên mãn trăm năm. Nhờ thời thanh xuân gặt hái được nhiều thành công nên về già, con giáp này chẳng phải lo vấn đề kinh tế. Mão sống thoải mái, không chi li, tính toán với bất kì ai bản mệnh có thể giúp đỡ.

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 Mão sống thoải mái, không chi li, tính toán với bất kì ai bản mệnh có thể giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp cho thấy Thân có bản tính siêng năng, kiên trì, giàu lòng bao dung và yêu thương người khác. Ngoài ra, bạn còn là người người tốt bụng, suy nghĩ thấu đáo, thích làm việc thiện nên được hưởng nhiều phước lành. Bước vào độ tuổi sau 40, người tuổi Thân sẽ có cơ hội xây dựng cuộc sống viên mãn thăng hoa, muốn gì có đó khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, bản mệnh cần hiểu rằng, việc thiện cần xuất phát từ tâm. Bạn sẽ chẳng bao giờ được quý nhân phù trợ khi làm việc tốt vì mục đích trông mong người khác trả ơn. Một khi bạn đã thấu hiểu được giá trị cốt lõi như thế này, bản mệnh làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, tiến triển nhanh chóng nhưng kết quả lại hậu hĩnh không ngờ. Đặc biệt đối với những người tuổi Thân đang làm ăn kinh doanh sẽ có hậu vận cực sáng, đổi đời sớm nhất là cuối 2021.

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 Tử vi 12 con giáp cho thấy Thân có bản tính siêng năng, kiên trì, giàu lòng bao dung và yêu thương người khác - Ảnh minh họa: Internet

(*) Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho bạn đọc.

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