Top 3 con giáp cẩn trọng xui xẻo đeo bám trong những ngày đầu tháng 7 âm lịch này

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 05:41

Những con giáp xui xẻo trong tháng Cô hồn, cần hành xử cẩn trọng.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là 1 trong 3 con giáp dễ gặp xui xẻo trong tháng cô hồn, nhất là những ai sinh vào tháng 10 âm lịch càng là đối tượng cần cẩn trọng trong khoảng thời gian này. Nên chú ý nghỉ ngơi sinh hoạt điều độ, giữ gìn sức khỏe. Bạn dễ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu trong người, đó là dấu hiệu của bệnh tật sắp đến. Nên hạn chế thức đêm, ôm đồm công việc dẫn đến căng thẳng, quá tải vì áp lực.

Tuổi Tuất

Thời điểm này, các mối quan hệ của người tuổi Tuất dễ xảy ra vấn đề. Kẻ tiểu nhân xuất hiện gây ra không ít phiền phức cho bạn.

Bản mệnh chớ nên quá để tâm đến lời bàn ra tán vào của mọi người xung quanh. Bạn hãy cứ làm tốt nhiệm vụ của mình, rồi kết quả cuối cùng sẽ chứng minh được sự thực.

Đồng thời, nếu gây ra lỗi lầm thì bản mệnh nên dũng cảm nhận lỗi, không nên trốn tránh hoặc đổ lỗi cho người khác. Chỉ khi dũng cảm đối diện với sai lầm của mình, bạn mới tìm được hướng sửa chữa để có thể hoàn thiện bản thân.

Thời điểm này, bạn nên hạn chế hợp tác, đầu tư với những đối tác mới lúc này nếu không muốn rơi vào cảnh mâu thuẫn hoặc bị lừa gạt, tiền bạc thất thoát. Hãy dành thêm thời gian để tìm hiểu thêm về đối tác, khách hàng của mình và lập ra những kế hoạch cụ thể hơn.

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Trong gia đình, tuổi Tuất và người ấy thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm bất đồng trong cuộc sống. Khi tranh cãi nổ ra, hai người đều cần phải tự nhắc bản thân mình giữ bình tĩnh, khi tình hình trở nên quá căng thẳng thì nên ngừng lại đúng lúc.

Anh em trong gia đình có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp với nhau trong những chuyện liên quan đến quyền lợi, tiền bạc.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu cũng là một trong những con giáp xui xẻo trong tháng Cô hồn, vì thế, hành sự cẩn trọng là hơn, chớ làm việc xấu kẻo vận hung ám vào người. Đặc biệt những ai tuổi Dậu mà sinh vào tháng 4 âm lịch càng dễ gặp nhiều điều đen đủi trong tháng cô hồn. Trong công việc nên cố gắng khiêm nhường, chớ tự cao tự đại, cũng đừng lo chuyện bao đồng, hạn chế buôn chuyện nói xấu mọi người cùng chỗ làm để tránh gây thù chuốc oán, mang họa vào thân.

Mặc dù kiếm tiền khá trong tháng này, nhưng chính điều đó lại khiến bạn thành ra chủ quan, quản lý tiền bạc không cẩn thân hoặc chi tiêu quá phóng tay, xui xẻo từ đó mà ra.

*Những thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo

 

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