Top 3 con giáp bị thần May Mắn quay lưng, đủ thứ xui xẻo đổ xuống đầu vào ngày 10/10

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 08:35

Những con giáp dưới đây được dự báo là gặp nhiều điều rắc rối. Từ công việc, tiền bạc, tình cảm đều chẳng được như ý muốn vào ngày 10/10

 

Tuổi Mão

Tử vi học nói rằng, tuổi Mão là một trong những con giáp xui xẻo vào ngày 10/10 khi đủ chuyện ngang trái đổ xuống đầu. Theo đó, bản mệnh phải đứng trước nhiều thử thách khi các mối quan hệ xã giao của bạn xấu đi khá rõ. Sẽ có những vấn đề liên quan đến chuyện tranh giành quyền lợi, đấu đá, mâu thuẫn… xảy ra trong thời này. Lời khuyên dành cho bạn chính là gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực và xem đây là bài học cuộc sống cho tương lai về sau.

Top 3 con giáp bị thần May Mắn quay lưng, đủ thứ xui xẻo đổ xuống đầu vào ngày 10/10 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, điềm báo cạnh tranh, xung đột có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, gây nhiều bất lợi cho con giáp này. Bạn cần giữ bình tĩnh để xử lý vấn đề, đừng quá rạch ròi đúng sai kẻo mọi chuyện chẳng thể cứu vãn. Thời gian này, bạn cũng có thể bị hao hụt tài chính khi quá liều lĩnh trong việc đầu tư sinh lời. Bạn vốn là người nhạy bén trong kinh doanh, tuy nhiên, vì tính ỷ lại mà bạn có thể sẽ đánh mất một nguồn thu đáng kể.

Tuổi Sửu

Vào ngày này người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối. Bản mệnh nên đề cao cảnh giác những người đồng nghiệp xấu tính xung quanh mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân xuất hiện để chặn đường, phá hoại những công việc mà họ đã luôn cố gắng làm từ trước tới nay.

Top 3 con giáp bị thần May Mắn quay lưng, đủ thứ xui xẻo đổ xuống đầu vào ngày 10/10 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng không nhận được nhiều tài lộc, hoặc có khi được rất nhiều nhưng cũng mất không ít khi họ phải chịu áp lực về kinh tế. Do vậy, nếu bản mệnh có kế hoạch làm ăn lớn hay dự án quan trọng thì cần cân nhắc cẩn thận và kỹ càng.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn mang số mệnh phú quý nhưng lúc trẻ vẫn chưa được hưởng trọn vẹn. Trong cuộc sống, tuổi Tỵ có sự hiểu biết rõ ràng và luôn thích tìm tòi, học hỏi, tự tạo ra cuộc sống mà mình mong ước.

Top 3 con giáp bị thần May Mắn quay lưng, đủ thứ xui xẻo đổ xuống đầu vào ngày 10/10 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi vào ngày 10/10, người tuổi Tỵ được dự báo sẽ có thể gặp phải nhiều chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Bản mệnh dễ bị người khác cản trở, những người tưởng như tốt đẹp lại có ý định hãm hại trong lúc bạn sơ hở. Thời điểm này càng nôn nóng và cố chấp sẽ càng dễ gặp bất lợi. Tốt nhất tuổi Tỵ không nên quyết định việc gì quan trọng ở thời điểm này.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Giờ vàng đã điểm: 3 con giáp sướng hết phần thiên hạ, tháng 10 nảy lộc, tháng 11 phát tài, tháng 12 vinh hoa phú quý

Giờ vàng đã điểm: 3 con giáp sướng hết phần thiên hạ, tháng 10 nảy lộc, tháng 11 phát tài, tháng 12 vinh hoa phú quý

Tử vi dự báo rằng 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc gặt hái thành công rực rỡ trong những tháng cuối năm.

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