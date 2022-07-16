TOP 3 con giáp ẵm trọn lộc trời, hưởng phúc khí đầy nhà, hóa giải vận đen đánh tan xui rủi, vươn mình thành Rồng vào 10 ngày tới (16/7 - 25/7)

Tâm linh - Tử vi 16/07/2022 06:13

Những con giáp này nhận nhiều phúc lộc, tài lộc tăng dần, tiền bạc ào ào chảy vào nhà, đạt được thành công ngoài mong đợi, làm gì cũng thành công rực rỡ.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thẳng thắn, lạc quan, tích cực và luôn tràn đầy sức sống. Có Thực Thần che chở, cả người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có cơ hội làm dày ví tiền của mình. Con giáp này có thể sẽ khá vất vả nhưng bù lại thì thu nhập dồi dào hơn hẳn.

Trong khoảng thời gian này, người tuổi Thìn có phúc khí vây quanh, sự nghiệp thăng tiến. Con giáp này nếu trước kia gặp khó khăn, cản trở thì đến giờ, sự nghiệp của họ cũng dần thuận buồm xuôi gió. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, khách hàng ùn ùn đến cửa hàng. Bản mệnh có nhiều thách thức và cơ hội song hành, người tuổi Thìn càng cố gắng không đầu hàng khó khăn thì càng thu về nhiều lợi nhuận.

TOP 3 con giáp ẵm trọn lộc trời, hưởng phúc khí đầy nhà, hóa giải vận đen đánh tan xui rủi, vươn mình thành Rồng vào 10 ngày tới (16/7 - 25/7) - Ảnh 1
Trong khoảng thời gian này, người tuổi Thìn có phúc khí vây quanh, sự nghiệp thăng tiến, phúc khí vây quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp cho hay, người tuổi Sửu trong thời gian này cơ hội gặp được quý nhân, đi đâu làm gì cũng được nâng đỡ, dù có gặp chuyện khó khăn bất trắc ngoài dự kiến cũng có thể vượt qua một cách dễ dàng. Sự nghiệp của con giáp tuổi Sửu cũng ngày một thăng hoa, gặt hái được nhiều thành công, thu tiền về đầy túi.

Được cát thần này chỉ lối dẫn đường nên dù công việc đang chìm trong đống rối ren thì những chú Trâu vẫn có thể dễ dàng hóa giải khúc mắc và tìm được cách giải quyết ổn thỏa. Với những kế hoạch tường tận mà mình đã vạch ra từ trước đó, con giáp này có thể dễ dàng có được những điều mình muốn. Đây có thể coi là lúc Sửu đang hưởng thành quả của chính mình.

TOP 3 con giáp ẵm trọn lộc trời, hưởng phúc khí đầy nhà, hóa giải vận đen đánh tan xui rủi, vươn mình thành Rồng vào 10 ngày tới (16/7 - 25/7) - Ảnh 2
Người tuổi Sửu trong thời gian này cơ hội gặp được quý nhân, đi đâu làm gì cũng được nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Khoảng thời gian này là thời điểm tràn ngập những may mắn, cát khí lan tràn với người tuổi Mùi, con giáp này được quý nhân nâng đỡ nhiều trên chặng đường công danh. Bên cạnh đó, Thiên Tài còn xuất hiện trong vận trình tài lộc của con giáp này đảm bảo cho bản mệnh một nguồn thu nhập ổn định. Người kinh doanh được cát thần trợ giúp nên buôn bán phát tài, có nhiều khách hàng tự tìm đến.

Về phương diện tài lộc, được Chính Tài độ mệnh, Mùi trong thời điểm này kiếm nhiều nhưng tiêu cũng nhiều chẳng kém. Cũng may là bản mệnh khéo léo làm ăn, chăm chỉ cày cuốc nên mặc dù đôi khi thâm hụt một khoản nhưng bù đắp khá nhanh.

TOP 3 con giáp ẵm trọn lộc trời, hưởng phúc khí đầy nhà, hóa giải vận đen đánh tan xui rủi, vươn mình thành Rồng vào 10 ngày tới (16/7 - 25/7) - Ảnh 3
Khoảng thời gian này là thời điểm tràn ngập những may mắn, cát khí lan tràn với người tuổi Mùi, con giáp này được quý nhân nâng đỡ nhiều trên chặng đường công danh - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 7 ngày tới (16/7 - 22/7), TOP 3 con giáp được Thần Tài cưng như trứng mỏng, bỗng trở thành đại gia, lộc về đầy kho, giàu có nhanh chóng

Tử vi 7 ngày tới (16/7 - 22/7), TOP 3 con giáp được Thần Tài cưng như trứng mỏng, bỗng trở thành đại gia, lộc về đầy kho, giàu có nhanh chóng

Những con giáp này làm ăn phát đạt, công danh, sự nghiệp đều như ý, giàu có bất chấp, tiền bạc chất đầy nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 10 ngày tới tử vi tháng 7 3 con giáp hết vận xui 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 57 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 37 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 4 giờ 1 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới