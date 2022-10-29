TOP 3 con giáp âm thầm làm tỷ phú trong tháng 11 dương lịch, tiền bạc nhiều vô kể, làm một lãi mười, thăng quan giàu có

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 13:20

Hãy cùng xem con giáp nào đón nhiều tài lộc nhất trong tháng 11 dương lịch.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ vốn là những người được trời phú sự thông minh nhanh nhẹn. Họ thích cuộc sống tự do, sẵn sàng đối mặt với thử thách để chứng minh bản thân mình. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này hơi quá hiếu thắng và nóng vội nên để cơ hội tuột mất khỏi tay.

Dự đoán trong tháng 11 dương lịch, người tuổi Ngọ sẽ chứng kiến sự thăng hoa ngoạn mục trong vận trình tài lộc. Cụ thể, mọi khó khăn trong thời gian trước sẽ được con giáp này giải quyết ổn thoả trong thời gian này. Bản mệnh được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, công việc làm ăn suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào. Trong công việc, những chú Ngựa vẫn khó tránh khỏi chút khúc mắc song đã có quý nhân đưa tay sẵn sàng giúp đỡ. 

TOP 3 con giáp âm thầm làm tỷ phú trong tháng 11 dương lịch, tiền bạc nhiều vô kể, làm một lãi mười, thăng quan giàu có - Ảnh 1
Dự đoán trong tháng 11 dương lịch, người tuổi Ngọ sẽ chứng kiến sự thăng hoa ngoạn mục trong vận trình tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là người ở hiền gặp lành, người tuổi Thìn đi đâu cũng được người yêu kẻ mến. Khi khó khăn, bạn được quý nhân ra tay giúp đỡ, biến nguy thành an. Người tuổi Thìn thường là người có ý chí cao xa, số mệnh giàu sang phú quý hơn người, danh lợi song toàn.

Tử vi dự đoán, trong tháng 11, người tuổi Thìn nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Đó có thể là một dự án mới, phần việc mới, cơ hội đầu tư kinh doanh, hợp tác làm ăn. Nắm bắt cơ hội, nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được những thành công ngoài mong đợi, thu nhập tăng lên trông thấy. Chuyện tình cảm hòa thuận, thắm thiết cũng tạo động lực để bạn phấn đấu, thành công trong sự nghiệp.

TOP 3 con giáp âm thầm làm tỷ phú trong tháng 11 dương lịch, tiền bạc nhiều vô kể, làm một lãi mười, thăng quan giàu có - Ảnh 2
Tử vi dự đoán, trong tháng 11, người tuổi Thìn nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Đó có thể là một dự án mới, phần việc mới, cơ hội đầu tư kinh doanh, hợp tác làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sang tháng 11/2022, công việc của tuổi Dần ổn định và phất lên nhanh chóng. Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân đưa đường dẫn lối, người tuổi Dần mưu sự ắt thành, công việc thuận buồm xuôi gió. Những dự án, kế hoạch mà bạn ấp ủ bấy lâu nay đều có cơ hội trở thành hiện thực. Lương, thưởng và chế độ phúc lợi của bạn tăng rõ rệt.

Với người tuổi Dần làm kinh doanh, bạn ký kết được hợp đồng giá trị lớn. Nguồn thu của bạn ngày càng dồi dào. Đã đến lúc con giáp này suy nghĩ đến việc mở rộng thêm quy mô kinh doanh cũng như các mặt hàng kinh doanh. Nguồn thu nhập của người tuổi Dần 60 ngày tới sẽ dần ổn định và có những tín hiệu tăng trưởng tích cực.

TOP 3 con giáp âm thầm làm tỷ phú trong tháng 11 dương lịch, tiền bạc nhiều vô kể, làm một lãi mười, thăng quan giàu có - Ảnh 3
Sang tháng 11/2022, công việc của tuổi Dần ổn định và phất lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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