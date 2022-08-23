Top 3 con giáp 4 tháng cuối năm 2022 sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, vận may trong tầm tay, cuộc sống sung túc không ngờ, càng cuối năm càng giàu có

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 07:15

4 tháng cuối cùng của năm, 3 con giáp này công việc thăng tiến thuận lợi, làm gì cũng may mắn.

Tuổi Sửu

Trong tử vi cuối năm 2022 tuổi Sửu dự báo sẽ là một năm may mắn ở con đường công danh. Không chỉ may mắn trong những cơ hội mới, người tuổi Sửu còn được sự hỗ trợ đắc lực từ quý nhân.

Trong mọi công việc, ngay cả ban đầu gặp khó khăn thì về sau cũng được người có tài năng giúp đỡ. Nhờ sự giúp sức đắc lực này khiến người tuổi Sửu nhanh chóng đạt được kết quả như mong muốn, sớm có những điểm cộng với cấp trên hoặc đối tác.

Vận trình về cả sự nghiệp công danh cũng như công danh của người tuổi Sửu trong 4 tháng này có nhiều khởi sắc. Càng ngày càng nhiều vận hên may mắn vô cùng.

Thành công không chỉ đến với sự nghiệp của người làm công ăn lương mà người có công việc kinh doanh cũng được như ý. Chính vì thế, nhiều chuyên gia nhận định 4 tháng cuối năm, người tuổi Sửu về sự nghiệp và tài lộc đều được hồng phát, cát lành.

Tuổi Mão

Top 3 con giáp 4 tháng cuối năm 2022 sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, vận may trong tầm tay, cuộc sống sung túc không ngờ, càng cuối năm càng giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mão là một trong 3 con giáp may mắn trong những tháng cuối năm 2022. Cụ thể, bạn sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi, mọi mặt trong cuộc sống đều có những bước phát triển khả quan.

Nếu là người làm công ăn lương, bạn sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực làm việc của mình và được cấp trên coi trọng. Với những người làm ăn kinh doanh, Mão có thể gặp được một vài cơ hội làm ăn khá triển vọng, các mối quan hệ xã giao được xây dựng từ trước sẽ giúp mọi việc thuận lợi hơn, mang về cho bạn khoản lợi nhuận kha khá.

Không chỉ công việc suôn sẻ, tài chính khởi sắc mà trên phương diện tình cảm, những người tuổi Mão cũng nhận được tin vui. Người độc thân có thể tìm thấy ý trung nhân của mình thông qua sự giới thiệu, lời mai mối của bạn bè, người thân. Trong khi đó, các cặp đôi ngày càng gắn bó, thấu hiểu lẫn nhau.

Tuổi Ngọ

Top 3 con giáp 4 tháng cuối năm 2022 sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, vận may trong tầm tay, cuộc sống sung túc không ngờ, càng cuối năm càng giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, 4 tháng cuối năm 2022 nếu phải chọn ra 1 con giáp được Thần tài ưu ái, quý nhân chiếu cố, tiền bạc lúc nào cũng dư dả, gặp thuận lợi may mắn đủ đường thì đó nhất định là tuổi Ngọ.

Sau khi trải qua những tháng đầu 2022 với hạn Thái tuế khiến họ nhiều phen lao đao, khổ sở từ giữa năm đến cuối năm nay tuổi Ngọ dường như được đền bù lại gấp nhiều lần. Được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ dù khởi đại sự nào cũng dễ thành, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một năm bội thu.

Thêm nữa, năm nay bản mệnh này lại có vận quý nhân vượng, đi đến đâu cũng có người yêu mến, trợ giúp, dù có gặp trở ngại gì thì cũng nhanh chóng được khơi thông, kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, lợi nhuận thậm chí còn vượt xa cả mong đợi của họ, sự nghiệp cũng dễ bề thăng tiến.

Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thể cũng sẽ có thêm một vài nguồn thu khác như kinh doanh tay trái, đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống của họ vì thế mà ngày càng được cải thiện, chi tiêu cũng dư dả thoải mái hơn trước.

Về đường tình duyên, nếu như năm ngoái tình cảm của tuổi Ngọ luôn trúc trắc, không đi đến đâu thì năm nay, họ cũng dễ gặp người hợp ý, thậm chí tiến đến hôn nhân ngay trong nửa đầu năm.

Về sức khỏe, đa phần người tuổi Ngọ năm nay đều có sức khỏe tốt, không có bệnh đáng ngại. Tất nhiên, nói như vậy không phải để tuổi Ngọ chủ quan. Họ vẫn nên duy trì 1 lối sống lành mạnh cho bản thân.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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