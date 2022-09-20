Trong số 12 con giáp, có những cặp trời sinh đã tương khắc, đặc biệt là cặp mẹ chồng – con dâu dưới đây.
- Con giáp nào từ lúc trẻ đã luôn nổ lực không ngừng nghỉ, đến lúc thành công vẫn kiên trì bền bỉ?
- Con giáp nào tuy tính khí thất thường nhưng công việc đâu ra đấy, cơ hội lớn làm sếp trong tương lai?
Mẹ chồng con dâu tuổi Thìn và tuổi Tuất
Nếu mẹ chồng và con dâu rơi vào 2 con giáp này thì tính cách khác biệt chính là nguyên nhân gây nên sự xung khắc. Hai con giáp này khi ở cùng nhau thường bất đồng quan điểm, một người thích phô trương, một người lại không ưa cầu kỳ… dần dần tạo thành hai cách sống đối lập khiến mọi hành động, lời nói đều trái ngược nhau gây nên đại chiến kinh hoàng.
Mẹ chồng - nàng dâu tuổi Dần và tuổi Tuất
Sự mâu thuẫn của hai con giáp này cũng bắt nguồn từ tính cách, lối sống khác nhau. Mẹ chồng có thể không vừa mắt với nàng dâu từ những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống, thường là về việc chăm sóc gia đình. Một người có thói quen gọn gàng, ngăn nắp trong khi một người khác lại không chú ý tiểu tiết.
Mẹ chồng nàng dâu tuổi Thìn và tuổi Dần
Phụ nữ tuổi Thìn hay Dần đều rất mạnh mẽ, cá tính và cố chấp. Vì thế, khi sống chung với nhau, ai cũng muốn ra vẻ thị uy, đánh dấu lãnh thổ, bắt mọi người làm theo ý mình. Đôi khỉ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt cũng khiến hai người cãi nhau cả ngày, không ai chịu nhường ai rất mệt mỏi. Đặc biệt, người mẹ chồng còn hay ghen tị với con dâu nên không khí gia đình ngày càng căng thẳng, ngột ngạt.
* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm