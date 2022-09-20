Top 3 cặp mẹ chồng nàng dâu xung khắc, mâu thuẫn từ tính cách đến lối sống

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 16:31

Trong số 12 con giáp, có những cặp trời sinh đã tương khắc, đặc biệt là cặp mẹ chồng – con dâu dưới đây.

Mẹ chồng con dâu tuổi Thìn và tuổi Tuất

Nếu mẹ chồng và con dâu rơi vào 2 con giáp này thì tính cách khác biệt chính là nguyên nhân gây nên sự xung khắc. Hai con giáp này khi ở cùng nhau thường bất đồng quan điểm, một người thích phô trương, một người lại không ưa cầu kỳ… dần dần tạo thành hai cách sống đối lập khiến mọi hành động, lời nói đều trái ngược nhau gây nên đại chiến kinh hoàng.

Mẹ chồng - nàng dâu tuổi Dần và tuổi Tuất

Sự mâu thuẫn của hai con giáp này cũng bắt nguồn từ tính cách, lối sống khác nhau. Mẹ chồng có thể không vừa mắt với nàng dâu từ những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống, thường là về việc chăm sóc gia đình. Một người có thói quen gọn gàng, ngăn nắp trong khi một người khác lại không chú ý tiểu tiết.

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Dù nàng dâu thuộc con giáp nào, việc giữ bình tĩnh, cân nhắc lời ăn tiếng nói, hành xử khéo léo là điều rất quan trọng. Muốn gia đình êm ấm, hai người cần dành thời gian để tìm hiểu và chấp nhận tính cách, lối sống. Thêm một chút cảm thông, nhường nhìn để gia đình luôn vui vẻ, hòa thuận.

Mẹ chồng nàng dâu tuổi Thìn và tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Thìn hay Dần đều rất mạnh mẽ, cá tính và cố chấp. Vì thế, khi sống chung với nhau, ai cũng muốn ra vẻ thị uy, đánh dấu lãnh thổ, bắt mọi người làm theo ý mình. Đôi khỉ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt cũng khiến hai người cãi nhau cả ngày, không ai chịu nhường ai rất mệt mỏi. Đặc biệt, người mẹ chồng còn hay ghen tị với con dâu nên không khí gia đình ngày càng căng thẳng, ngột ngạt.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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