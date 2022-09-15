Top 3 cặp con giáp tam hợp chẳng khác gì Rồng Phượng tái sinh, lấy nhau là sung túc, hạnh phúc ấm êm, làm ăn tấn tới, cơ ngơi kếch xù

Người tuổi Hổ nhìn chung thường mạnh mẽ, cương nghị và hào hoa, là những người cấp tiến điển hình, còn tuổi Hợi thì lười biếng, bản tính lãnh đạm song phúc khí tràn trề, nhiều may mắn.

Hai người này kết hợp với nhau tính cách bổ sung cho nhau, tuy không có sức sống mãnh liệt nhưng cũng có thể hạnh phúc cả đời. Đặc biệt, sự kết hợp của hai cung hoàng đạo này không chỉ mang lại phú quý, phúc khí mà con cái cũng thịnh vượng.

Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là một cặp đôi trời định vì rất hiểu nhau, sống bao dung và tâm lý. Cả hai con giáp này đều có chung lý tưởng vô cùng tốt đẹp, đồng thời cũng có thể cùng nhau phấn đấu vì một lý tưởng chung. Ngoài ra, nhu cầu và ước muốn về đời sống vật chất, tinh thần cũng rất tương đồng nên họ có thể hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau. Tuy nhiên, hai con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nhau nhiều hơn để tình cảm thêm bền vững, thắm thiết.

Tuổi Tỵ - Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu trời sinh đa phần là những con người hiền lành, sống chân thật và thẳng thắn. Họ sống thiên về nội tâm và không thích nổi bật trong đám đông, thường khẳng định tài năng qua công việc.

Trong khi đó, tuổi Tỵ lại là những người tinh tế, hài hước, hóm hỉnh, bề ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong là một trái tim nhiệt huyết, khi yêu là sẽ hết mình không so đo tính toán.

Sở dĩ nói Sửu - Tỵ là một cặp trời sinh vì dường như họ là 2 mảnh ghép trái ngược nhưng khớp với nhau một cách đáng ngạc nhiên.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.