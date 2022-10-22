Top 3 các cặp con giáp không nên đến với nhau nếu không muốn vận xui đeo bám, làm ăn mấy cũng không khá khẩm nổi

Sửu là con giáp khá chính chuyên, tư duy đơn thuần, giản dị, nhưng lại khá đặt nặng vấn đề tiền nong, chăm chỉ miệt mài làm việc. Họ không chỉ mong muốn một cuộc sống ấm no hơn người mà còn liên tục phấn đấu vươn lên, đòi hỏi bản thân và người bạn đời lao động, làm việc không ngừng cho đời con, đời cháu.

Hai tính cách này kết hợp với nhau, ban đầu có thể sẽ như nam châm trái dấu nhưng lâu dần sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn cả về quan niệm sống lẫn cách thức làm việc. Chồng/vợ làm được bao nhiêu thì nửa kia tiêu pha phung phí nhiều bấy nhiêu nên gia đình luôn rơi vào cảnh nghèo khó, khốn khổ, vì thế mới nói họ chính là cặp con giáp xung khắc tuyệt đối nên tránh khi xem tuổi vợ chồng!

Ngược lại, người tuổi Ngọ hoàn toàn không xem trọng vấn đề tiền bạc. Họ thích tự do tự tại, nay đây mai đó, tôn sùng chủ nghĩa xê dịch, tiền bạc với họ chỉ là phù du!

Tuổi Sửu - Tuổi Mùi

Hai con giáp này dường như đối lập nhau vì bản chất hoàn toàn khác nhau. Trong khi Mùi mơ mộng và hơi lập dị thì Sửu lại hết sức thực tế và nhạy cảm. Bởi vậy, họ luôn tìm thấy những điểm khó chịu của nhau. Chẳng hạn như, tuổi Mùi cho rằng chính sự bảo thủ và thực tế của tuổi Sửu đã hạn chế khả năng của họ. Trong khi đó, tuổi Sửu lại thấy tuổi Mùi sống quá thiên về cảm xúc, ướt át đến mức khó chịu.

Người tuổi Sửu có thể nói là một người “chính chuyên”, khá đặt nặng vấn đề tiền nong, chăm chỉ làm việc, liên tục phấn đấu vươn lên, đòi hỏi bản thân và người bạn đời lao động, làm việc không ngừng cho đời con cháu.

Ngược lại, tuổi Mùi không phải là tuýp người có trách nhiệm, thường có tính ỷ lại, thậm chí là dựa dẫm vào người khác. Hai tính cách này khi kết hợp với nhau, ban đầu có thể như nam châm trái dấu, bởi rất có thể tuổi Sửu muốn được che chở, bao bọc cho tuổi Mùi. Tuy nhiên, mối quan hệ này nếu duy trì lâu dài sẽ khiến cả hai cảm thấy mệt mỏi, nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn cả về quan niệm sống lẫn cách thức làm việc.

Tuổi Thân - Tuổi Hợi

Cũng nằm trong top xung khắc Dần, Thân, Tỵ, Hợi tứ hành xung tuổi Thân và tuổi Hợi là hai con giáp không bao giờ được lấy nhau đâu nhé!

Người tuổi Hợi có nhược điểm là thích hóng hớt, hay chõ mũi vào việc của kẻ khác, dám làm nhưng không dám chịu. Người tuổi Thân lại khá nhỏ mọn, hay để bụng những thứ vặt vãnh, hay cằn nhằn, khá cứng đầu, bảo thủ.

May mắn là người cầm tinh con khỉ vẫn khá trung thực, chân thật, họ thuộc tuýp thân lập thân, luôn tự đứng vững trong xã hội bằng khả năng của chính mình. Đối lập hoàn toàn, người cầm tinh con lợn rất khó làm việc nhóm, tự làm tự quyết, khó hòa hợp, không biết nhường nhị.

Chính vì thế dù đã là người một nhà nhưng chồng/vợ có khuyên nhủ gì đi chăng nữa, cá nhân tuổi Hợi vẫn bỏ ngoài tai. Điểm yếu chí mạng ấy khiến họ kinh doanh đi vào ngõ cụt, làm ăn sa sút, mâu thuẫn dồn dập. Tiền ngày một hao mà tình ngày một giảm cũng là điều dễ hiểu.

**Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!