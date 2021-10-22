Tinh Tú soi chiếu trong 10 ngày tới, 3 con giáp nổi bần bật, làm việc gì cũng công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 22/10/2021 14:00

10 ngày tới, có 3 con giáp may mắn được thần Tài để mắt, tiền bạc cuồn cuộn vào nhà, giàu lên như vũ báo, khó mà nghèo được.

Tuổi Tý

Trời sinh người tuổi Tý là con giáp may mắn đầu tiên được Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý. Tử vi cho biết, trong 10 ngày tới, bản mệnh về đường công danh, sự nghiệp sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi buồm thuận gió.

Từ giai đoạn này đến cuối năm, mọi khó khăn của tuổi Tý đều được giải quyết êm đềm. Tuổi Tý không những tìm được cơ hội tốt trong sự nghiệp giúp tài vận dồi dào, mà còn có thể xây dựng cuộc sống tinh thần đủ đầy ấm êm, thăng hoa.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi học có nói, 10 ngày tới, tuổi Dần bất ngờ gặp nhiều may mắn, cơ hội tốt đến liên tiếp giúp họ có khả năng đổi đời. Những tháng đầu năm, cuộc sống tuổi Dần cũng dần khởi sắc từng ngày, sắp tới đây tuổi Dần sẽ tìm được hướng đi riêng trong công việc, càng cố gắng càng kiếm được nhiều tiền, phụ nữ tuổi Dần có gia đình sẽ công thành danh toại khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Con giáp tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, khó khăn mấy cũng vượt qua, nhìn chung trong năm nay sẽ có vận may lội ngược dòng. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Dần sẽ có cuộc sống thăng hoa không ai sánh bằng.

Tinh Tú soi chiếu trong 10 ngày tới, 3 con giáp nổi bần bật, làm việc gì cũng công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

10 ngày tới, là thời điểm tuyệt vời cho Hợi lột xác, thay đổi cuộc đời nhờ khí vận hanh thông. Trong cuộc sống, người tuổi Hợi sẽ liên tục đón những cơn mưa vàng bạc thông qua việc trúng số độc đắc hay thắng giải các cuộc thi. Trong công việc, thì Hợi cũng không kém cạnh. Đặc biệt, đây là khoảng thời gian mà con giáp này sẽ có được những bản hợp đồng, thu nhập tăng lên vô cùng đáng kể.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi không chỉ may mắn trên con đường tài lộc mà còn rất thành công trên con đường tình duyên của mình. Đặc biệt, tuổi Hợi nếu còn độc thân trong thời gian này thì sẽ tìm được một nửa đích thức. Với người tuổi Hợi có đôi có cặp thì càng thêm gắn bó trong nhà có tin vui thêm thành viên mới.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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