Tính từ 15/7 âm lịch đến 15 ngày tới, 3 con giáp ‘đập tan’ hắc khí, sải bước đến thành công, túi tràn quả ngọt, tình duyên song hành, hạnh phúc vô đối

Tâm linh - Tử vi 12/08/2022 05:05

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn trong 15 ngày tới nhé!

Tính từ 15/7 âm lịch đến 15 ngày tới, 3 con giáp ‘đập tan’ hắc khí, sải bước đến thành công, túi tràn quả ngọt, tình duyên song hành, hạnh phúc vô đối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi gặp không ít gian nan vào tháng này nhưng điều này không làm họ chùn bước trước những cơ hội đổi đời. Trong mọi tình huống, người tuổi Mùi luôn vững tâm, bình thản đối diện với các trở ngại. Qua hết giai đoạn khó khăn, sau ngày rằm tháng 7 chính là khoảng thời gian vận khí của người tuổi Dần tốt lên.

Tuổi Mùi sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc được hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đầu tư, thời gian tới cũng sẽ có cơ hội để phát triển, từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tài chính cá nhân. Đặc biệt, với những người tuổi Mùi đang làm ăn kinh doanh sẽ có quý nhân giúp đỡ nên sớm tìm ra con đường đi của mình. Cuộc sống cũng nhờ đó mà trở nên giàu có.

Tuổi Dậu

Sau ngày rằm tháng 7, có thể nói tuổi Dậu là một trong những con giáp vận khí tốt nhất. Không chỉ các mối quan hệ, cuộc sống mà tiền tài của người tuổi Dậu đều bùng nổ trong thời gian nay.

Sắp tới con đường tài lộc của tuổi Dậu chỉ có tăng không có giảm, cả nguồn thu nhập chính lẫn phụ đều tăng. Điều này có nghĩa là dù người tuổi Dậu làm công ăn lương, làm chủ hay đầu tư đều gặt được quả ngọt, đạt được đa số các mục tiêu tài chính, tiền bạc rủng rỉnh.

Thời gian này, tuổi Dậu cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ và được quý nhân trợ giúp, họ sẽ từng bước đạt được những thành công lớn và vững chắc. Đặc biệt, những người tuổi Dậu còn rất chăm chỉ nỗ lực hết mình trong công việc nên đây chính là cơ hội tốt để thay đổi vận mệnh.

Tuổi Ngọ

Thời gian trước đó khó khăn thế nào không biết nhưng 60 ngày tới, cuộc sống của những người tuổi Ngọ sẽ có nhiều biến chuyển, tích cực khởi sắc từng chút một.

Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm của những người tuổi Ngọ đều sẽ đang dần chuyển biến tích cực, biến họa thành phúc. Đặc biệt, cung tài lộc của người tuổi Ngọ sau ngày rằm tháng 7 còn có thể tìm được cơ hội thăng chức, tiền lương cao gấp đôi.

Những người tuổi Ngọ mà đang làm ăn kinh doanh thì tất cả những gì cần làm là nỗ lực hết mình và ngồi đếm tiền mỏi tay. Những người tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân của đời mình nên cuộc sống nhờ đó càng trở nên thành công gấp vận lần. Người tuổi Ngọ không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà tình duyên cũng đỏ thắm như son khiến ai cũng ghen  tỵ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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