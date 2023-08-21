Tinh hoa hội tụ vào ngày mai 22/8/2023, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, lộc lá xum xuê, thuận đường làm ăn, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 21/08/2023 19:00

Tử vi dự đoán vào ngày mai 22/8/2023, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, lộc lá xum xuê, thuận đường làm ăn, thành công trải thảm hồng.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Hợi là con giáp hiền lành, lương thiện. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Người tuổi này chăm chỉ, cầu tiến, hứa hẹn có thể đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp. Không những thế, con giáp này có đầu óc linh hoạt, thích nghi tốt với hoàn cảnh.

Người tuổi Hợi có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển khả năng. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt.

Những khoản đầu tư của họ trước đây, đến tuần này cũng sinh lời. Con giáp tuổi Hợi được trời phù sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn chấn, hứa hẹn một tương lai tươi sáng.

Tinh hoa hội tụ vào ngày mai 22/8/2023, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, lộc lá xum xuê, thuận đường làm ăn, thành công trải thảm hồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn và giỏi ứng biến. Con giáp này dám nghĩ dám làm, làm việc gì cũng lên kế hoạch tương tận.

Trong cuộc sống, họ khá lý trí, thực dụng. Người tuổi Thân biết rằng không gì đến với mình một cách dễ dàng. Vì vậy, họ luôn cố gắng hết sức để hoàn thiện bản thân, đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong công việc, họ chăm chỉ, chủ động và luôn mang tinh thần tích cực.

Con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, ngân khố đầy ắp. Họ liên tiếp nhận được những cơ hội kiếm tiền. Đó có thể là một công việc mới, một nghề tay trái hoặc một cơ hội đầu tư sinh lời.

Người tuổi này nếu làm nghề trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ được tiếp cận với nguồn vốn, con giống, cây trồng mới. Làm việc chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc, con giáp này thu tiền về đầy túi, liên tiếp nhận tin vui.

Tinh hoa hội tụ vào ngày mai 22/8/2023, 3 con giáp lắm tiền nhiều của, lộc lá xum xuê, thuận đường làm ăn, thành công trải thảm hồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý là con giáp thật thà, ngay thẳng. Con giáp này luôn nhiệt tình, đam mê với công việc. Không những thế, người tuổi này có vận quý nhân rất vượng nên sự nghiệp của họ thường suôn sẻ, không bị cản trở.

Con giáp này hòa đồng với đồng nghiệp, hào phóng với bạn bè nên được nhiều người yêu mến, tin tưởng. Con giáp tuổi Tý được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn. Sự nghiệp của họ hanh thông hơn thời gian trước. Đối với những người đang gặp khó khăn trong công việc, sang tuần mới, họ sẽ được quý nhân giúp đỡ.

Với những người làm kinh doanh buôn bán, họ gặp được bạn làm ăn đáng tin cậy, tìm được nguồn hàng tốt. Trong tuần này, họ có tâm trạng tốt nên sẽ gặp được may mắn, mưu sự tất thành, thu nhập tăng vọt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp nắm trọn cơ may, làm ăn dễ dàng, thuận đường làm giàu, chạm tay vào thành công

Trong vòng 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp nắm trọn cơ may, làm ăn dễ dàng, thuận đường làm giàu, chạm tay vào thành công

Tử vi dự đoán vào 3 tháng tiếp theo, 3 con giáp nắm trọn cơ may, làm ăn dễ dàng, thuận đường làm giàu, chạm tay vào thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 22/8/2023

TIN MỚI NHẤT

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 32 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 49 phút trước
3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 1 giờ 2 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay