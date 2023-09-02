Tinh hoa hội tụ vào giữa tháng 9, 3 con giáp có may mắn bám gót, lắm tiền nhiều của, tương lai hiển vinh, làm ăn khấm khá

Tâm linh - Tử vi 02/09/2023 11:18

Tử vi dự đoán vào giữa tháng 9, 3 con giáp có may mắn bám gót, lắm tiền nhiều của, tương lai hiển vinh, làm ăn khấm khá.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thật thà, chân thành, có sao nói vậy. Họ thích một cuộc sống đơn giản và không thích xa hoa, lãng phí. Đôi khi, do quá chần chừ, tính toán, người tuổi này bỏ lỡ cơ hội tiến thân. Con giáp tuổi Tuất quá thật thà nên đôi khi làm mất lòng người khác. Những người này cần cẩn trọng hơn trong khi giao tiếp.

Thời gian gần đây, người tuổi Tuất gặp nhiều khó khăn trong công việc, thu nhập bị ảnh hưởng. Không những thế, họ cũng gặp những chuyện không vui làm hao tài, tốn của. Vận trình của con giáp tuổi Tuất dần khởi sắc.

Người tuổi này sẽ bắt đầu một công việc mới. Nếu làm kinh doanh, người tuổi Tuất chốt được nhiều đơn hàng, nguồn thu tăng lên nhiều. Người làm công ăn lương cũng sẽ được cấp trên trọng dụng, được bổ nhiệm làm việc ở một vị trí mới.

Tinh hoa hội tụ vào giữa tháng 9, 3 con giáp có may mắn bám gót, lắm tiền nhiều của, tương lai hiển vinh, làm ăn khấm khá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần gan dạ, dũng cảm, ham thích cạnh tranh và khá khó lường. Họ hợp làm chủ hơn là làm thuê. Con giáp này nhạy cảm, quyến rũ nhưng cũng hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác.

Con giáp tuổi Dần có sự nghiệp ổn định. Vận trình của họ khởi sắc từng ngày. Người tuổi Dần cần cố gắng, nỗ lực nhiều hơn để nắm bắt những cơ hội xung quanh. Nếu đã cảm thấy không còn phù hợp với công việc hiện tại, con giáp này cần mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức ở lĩnh vực mới.

Mặc dù, họ có thể gặp một số thói quen trong giai đoạn đầu nhưng sau khi làm quen, họ sẽ đạt được thành công vượt bậc. Người tuổi Dần nếu làm kinh doanh thì làm ăn gặp thời, gặp thế hơn thời gian trước. Doanh thu tăng lên khiến tinh thần của con giáp này vô cùng phấn chấn.

Tinh hoa hội tụ vào giữa tháng 9, 3 con giáp có may mắn bám gót, lắm tiền nhiều của, tương lai hiển vinh, làm ăn khấm khá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Mão đa phần đều dịu dàng, bao dung và nhân hậu. Họ rất thương người và sẵn lòng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Trong công việc, con giáp này thông minh, sáng tạo và có con mắt nhìn xa trông rộng. Người tuổi Mão có lợi thế trong đầu tư kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan đến nghiên cứu, sáng tạo.

Con giáp tuổi Mão có tài lộc vượng, gặt hái được nhiều thành công. Trong tháng này, hướng Tây Bắc sẽ mang đến may mắn cho người tuổi này. Con giáp này có cơ hội thể hiện bản thân, đạt thành tích cao và nhận được khoản thưởng lớn.

Người tuổi này nếu làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được nhiều khách hàng, có cơ may chốt được đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, người làm trồng trọt chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, hứa hẹn vụ mua bội thu. Con giáp tuổi Mão cũng gặp một chút khó khăn nhưng được quý nhân phù trợ nên có thể biến nguy thành an.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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