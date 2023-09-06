Tinh hoa hội tụ vào giữa tháng 9, 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, giàu có chiếu mệnh, vàng bạc đầy nhà, vận may mỉm cười

Tâm linh - Tử vi 06/09/2023 09:28

Tử vi dự đoán vào giữa tháng 9, 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, giàu có chiếu mệnh, vàng bạc đầy nhà, vận may mỉm cười.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đa phần đều thông minh, lanh lợi, chu đáo, tận tâm. Họ mang ý chí cầu tiến, không ngừng vươn lên, sẵn sàng học hỏi và tích cực tìm cơ hội cho riêng mình.

Bên cạnh công việc chính, họ thường tham gia một số hoạt động đầu tư, kinh doanh sau giờ làm việc. Trong lĩnh vực đầu tư dài hạn, con giáp này tích lũy được nhiều kinh nghiệm và thu được lợi nhuận lớn.

Người tuổi Tý có lộc đầu tư, kinh doanh. Một số người có thể kiếm được nhiều của cải, tài khoản nhảy số ầm ầm.

Những người làm công ăn lương có cơ hội tăng ca, kiếm thêm thu nhập. Được lộc Thần Tài, con giáp tuổi Tý làm việc gì cũng thành công rực rỡ, ấm no, không còn lo lắng.

Tinh hoa hội tụ vào giữa tháng 9, 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, giàu có chiếu mệnh, vàng bạc đầy nhà, vận may mỉm cười - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, hầu hết người tuổi Thân đều thông minh, đa tài, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Họ rất sáng tạo, thường đưa ra những gợi ý hay, được lãnh đạo coi trọng. Không những thế, con giáp này còn dám nghĩ dám làm, dám theo đuổi ước mơ và đam mê, không ngại khó, ngại khổ, cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu.

Những tin vui lần lượt gõ cửa nhà người tuổi Thân. Họ được nhận cả phúc lẫn lộc. Con giáp này không chỉ đạt được những tiến bộ vượt bậc trong công việc mà còn tìm thấy vận may bất ngờ trong cuộc sống.

Nhiều cơ may trong công việc đến gần với con giáp tuổi Thân. Mọi việc có xu hướng trở nên thuận lợi hơn. Người làm kinh doanh có cơ hội chốt được nhiều đơn hàng. Người làm dịch vụ cũng tất bật trong thời điểm này với hy vọng sẽ ấm no, sung túc.

Tinh hoa hội tụ vào giữa tháng 9, 3 con giáp bước lên nấc thang sự nghiệp, giàu có chiếu mệnh, vàng bạc đầy nhà, vận may mỉm cười - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất sống chân thành, ngay thẳng, có sao nói vậy. Họ đôi khi quá thật thà, thẳng thắng, không khéo léo nên làm mất lòng người khác. Người tuổi này đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Điều này thực sự làm ảnh hưởng đến tài vận của họ. Con giáp này có thể đã kiếm được nhiều tiền nhưng cũng có nhiều việc phải chi đến tiền nên cũng chẳng tích cóp được bao nhiêu.

Vận may của con giáp tuổi Tuất thay đổi rõ rệt. Được sao tốt chiếu mệnh, công việc của họ diễn ra suôn sẻ. Họ được lộc Trời cho, gặp may mắn bất ngờ trong các thương vụ. Sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, thời gian tới sẽ tìm được cơ hội đầu tư sinh lời lớn, cuối năm nay có thể tậu nhà, đổi xe, tràn ngập niềm vui.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày mai, Chủ nhật 27/8/2023, 3 con giáp có tài lộc chạm đỉnh, thảnh thơi đếm tiền, may mắn bám gót, giàu có vô biên

Đúng ngày mai, Chủ nhật 27/8/2023, 3 con giáp có tài lộc chạm đỉnh, thảnh thơi đếm tiền, may mắn bám gót, giàu có vô biên

Tử vi ngày mới, Chủ nhật 27/8/2023, 3 con giáp có tài lộc chạm đỉnh, thảnh thơi đếm tiền, may mắn bám gót, giàu có vô biên. Tham khảo bài viết dưới đây để biết chi tiết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:    con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tháng 9

TIN MỚI NHẤT

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 39 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 2 giờ 39 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 2 giờ 54 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 3 giờ 24 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng