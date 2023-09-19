Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 9, 3 con giáp đổi đời giàu sang, tiền bạc kéo đến như vũ bão, may mắn chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 19/09/2023 09:58

Tử vi dự đoán vào cuối tháng 9, 3 con giáp đổi đời giàu sang, tiền bạc kéo đến như vũ bão, may mắn chạm đỉnh.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn tính tình mạnh mẽ, kiên định và giàu nhiệt huyết. Họ là người cầu tiến, thích theo đuổi sự hoàn hảo. Họ luôn giữ được tư tưởng tích cực, hướng thiện. Ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn luôn tin vào một ngày mai tươi sáng.

Người tuổi này có tài vận tăng vọt, cầu được ước thấy. Con giáp này nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Mọi dự định của họ đều trở thành hiện thực. Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ được giao những nhiệm vụ quan trọng, được lãnh đạo coi trọng và đề bạt.

Người làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín. Họ chốt được nhiều thương vụ sinh lời lớn. Làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình, con giáp này có thu nhập tăng cao, túi tiền rủng rỉnh.

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 9, 3 con giáp đổi đời giàu sang, tiền bạc kéo đến như vũ bão, may mắn chạm đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ giàu nhiệt huyết, năng nổ, luôn cố gắng hết mình để hoàn thành mục tiêu. Dù ở vị trí, cương vị nào, họ cũng cố gắng hết sức để phát huy sở trường và tài năng của mình.

Người tuổi này nói chuyện có duyên, hiểu biết rộng, được lòng nhiều người, vượng vận quý nhân. Từ trước đến nay, họ có tinh thần tự lập cao, luôn muốn tự mình làm mọi việc thay vì nhờ vả người khác.

Con giáp tuổi Ngọ có vận thế ngày càng đi lên. Họ nhận được thêm cơ hội phát tài, tiền bạc cứ thế về đầy túi. Là người có nhiều mối quan hệ nên con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ.

Người đang có ý định chuyển việc cũng được giới thiệu công việc mới với mức lương và chế độ đãi ngộ tốt hơn. Trong khi những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc tay trái hoặc cơ hội đầu tư, kinh doanh hứa hẹn sinh lời. Làm việc chăm chỉ, tận tâm, con giáp này đạt được thành quả xuất sắc trong công việc, thu nhập ngày càng tăng cao.

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 9, 3 con giáp đổi đời giàu sang, tiền bạc kéo đến như vũ bão, may mắn chạm đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Dậu thường là người giàu tình cảm, trung thực, đáng tin cậy. Họ rất hòa đồng, bao dung và độ lượng. Vì vậy, con giáp này thường được người khác quý trọng, yêu mến. Dù gặp thuận lợi hay nghịch cảnh, người tuổi Dậu đều giữ được thái độ điềm tĩnh. Dù khó khăn nào, họ cũng cố gắng vượt qua.

Vận trình của người tuổi này lên như diều gặp gió. Họ được Thần Tài ban phát của cải nên công việc ăn nên làm ra, dễ sinh lời lớn. Nếu làm kinh doanh, môi giới, con giáp này có thể sẽ ký được hợp đồng lớn, gặp được khách hàng tiềm năng.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, tạo điều kiện để tiến xa hơn trong sự nghiệp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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