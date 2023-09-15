Tinh hoa hội tụ vào 30 ngày tới, 3 con giáp uống cạn lộc trời, dễ thành tỷ phú, tiền đếm không xuể, điềm lành gõ cửa liên tục

Tâm linh - Tử vi 15/09/2023 16:34

Tử vi dự đoán vào 30 ngày tới, 3 con giáp uống cạn lộc trời, dễ thành tỷ phú, tiền đếm không xuể, điềm lành gõ cửa liên tục.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Hợi là con giáp hiền lành, lương thiện. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Người tuổi này chăm chỉ, cầu tiến, hứa hẹn có thể đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp. Không những thế, con giáp này có đầu óc linh hoạt, thích nghi tốt với hoàn cảnh.

Người tuổi Hợi có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên giúp đỡ, tạo điều kiện phát triển khả năng. Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt.

Những khoản đầu tư của họ trước đây, đến tuần này cũng sinh lời. Con giáp tuổi Hợi được trời phù sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn chấn, hứa hẹn một tương lai tươi sáng.

Tinh hoa hội tụ vào 30 ngày tới, 3 con giáp uống cạn lộc trời, dễ thành tỷ phú, tiền đếm không xuể, điềm lành gõ cửa liên tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn và giỏi ứng biến. Con giáp này dám nghĩ dám làm, làm việc gì cũng lên kế hoạch tương tận.

Trong cuộc sống, họ khá lý trí, thực dụng. Người tuổi Thân biết rằng không gì đến với mình một cách dễ dàng. Vì vậy, họ luôn cố gắng hết sức để hoàn thiện bản thân, đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong công việc, họ chăm chỉ, chủ động và luôn mang tinh thần tích cực.

Con giáp tuổi Thân có tài lộc dồi dào, ngân khố đầy ắp. Họ liên tiếp nhận được những cơ hội kiếm tiền. Đó có thể là một công việc mới, một nghề tay trái hoặc một cơ hội đầu tư sinh lời.

Người tuổi này nếu làm nghề trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ được tiếp cận với nguồn vốn, con giống, cây trồng mới. Làm việc chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc, con giáp này thu tiền về đầy túi, liên tiếp nhận tin vui.

Tinh hoa hội tụ vào 30 ngày tới, 3 con giáp uống cạn lộc trời, dễ thành tỷ phú, tiền đếm không xuể, điềm lành gõ cửa liên tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý là con giáp thật thà, ngay thẳng. Con giáp này luôn nhiệt tình, đam mê với công việc. Không những thế, người tuổi này có vận quý nhân rất vượng nên sự nghiệp của họ thường suôn sẻ, không bị cản trở.

Con giáp này hòa đồng với đồng nghiệp, hào phóng với bạn bè nên được nhiều người yêu mến, tin tưởng. Con giáp tuổi Tý được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn. Sự nghiệp của họ hanh thông hơn thời gian trước. Đối với những người đang gặp khó khăn trong công việc, sang tuần mới, họ sẽ được quý nhân giúp đỡ.

Với những người làm kinh doanh buôn bán, họ gặp được bạn làm ăn đáng tin cậy, tìm được nguồn hàng tốt. Trong tuần này, họ có tâm trạng tốt nên sẽ gặp được may mắn, mưu sự tất thành, thu nhập tăng vọt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong vòng 15 ngày tới, 3 con giáp có căn làm giàu, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, làm ăn thuận lợi, cuộc đời êm ấm

Trong vòng 15 ngày tới, 3 con giáp có căn làm giàu, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, làm ăn thuận lợi, cuộc đời êm ấm

Tử vi dự đoán vào 15 ngày tới, 3 con giáp có căn làm giàu, tiền tỷ mọc cánh bay vào nhà, làm ăn thuận lợi, cuộc đời êm ấm.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tháng 10

TIN MỚI NHẤT

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 49 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 1 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 2 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng