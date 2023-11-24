Tinh hoa hội tụ vào 17h ngày 25/11/2023, 3 con giáp rước lộc tứ phía, tài vận khởi sắc bất ngờ, lương thưởng hậu hĩnh, càng ngày càng giàu

Tử vi hàng tháng 12 con giáp tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 25/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn mạnh dạng chia sẻ những vấn đề không hợp lí.

Công việc: Người tuổi Thìn có nhiều niềm vui với công việc, luôn mạnh dạng chia sẻ những vấn đề còn bất cập.

Tình cảm: Đôi khi bạn cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ bản thân gắn bó.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn đang lo lắng cho nguồn thu nhập mất cân bằng.

Sức khoẻ: Thả lỏng cơ thể, thoải mái vận động.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Bảy ngày 25/11/2023, tuổi Thân sẽ gặp khá nhiều điều thuận lợi. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, ngay cả những vấn đề làm khó bản mệnh trước đó cũng có chuyển biến tích cực hơn. Con giáp này cảm thấy hài lòng và tự hào với những gì mình đã làm được.

Bản mệnh cũng sẽ có thu nhập tốt nhờ chăm chỉ làm việc, chỉ cần năng nổ thì chắc chắn sẽ có nhiều nguồn thu hơn nữa. Bên cạnh đó, nếu biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, đầu tư dài hạn thì mọi việc sẽ mang lại kết quả tốt vô cùng.

Tiếc là vận trình tình cảm gặp đôi chút khúc mắc. Hãy coi như đây là thử thách cho sự thấu hiểu và bao dung giữa hai người. Đừng vì cái tôi quá lớn mà buông lời tổn thương người mình yêu thương nhất.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.