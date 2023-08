Tinh hoa hội tụ, hôm nay 6/8/2023, 3 con giáp trăm sự ĐẠI PHÁT, TÀI LỘC thăng hoa chạm nóc, vận số tốt đẹp, càng làm càng thắng lớn

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo vào hôm nay Chủ Nhật 06/08/2023, tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong ngày khi biết cách chi tiêu một cách hợp lý nhất, đề cao việc tiết kiệm. Con giáp này sẽ phải bất ngờ với số tiền mà mình sau khoảng thời gian tích lũy được. Khoản tiền đó có thể giúp bản thân tuổi Thân thực hiện được một vài kế hoạch, dự định đã ấp ủ bấy lâu nay.

Ảnh minh họa: Internet

Dù phải mang những trọng trách lớn trong công việc nhưng mọi chuyện vẫn luôn diễn ra thuận lợi, trôi chảy bởi tuổi Thân khi làm việc luôn có kế hoạch rõ ràng cụ thể và linh hoạt, kết hợp ăn ý với đồng nghiệp, thậm chí còn tính toán kĩ càng cả những tình huống bất lợi có thể xảy ra.

Phương diện tình cảm của tuổi Thân lại có chiều hướng bất ổn. Con giáp này vẫn chưa quên được tổn thương trong quá khứ và vì thế mà không cho ai bước vào trái tim mình. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng bản thân đang có cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó nhưng lại phân vân chưa dám thổ lộ.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hãy tự tin với quyết định của mình khi có Chính Quan nâng đỡ và nhớ rằng, thành công nào cũng sẽ đi kèm với rủi ro. Đây cũng là thời điểm để bạn điều chỉnh lại các mục tiêu của mình. Hãy tập trung năng lượng cho những gì thật sự quan trọng nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh giúp bạn chú ý hơn tới mối quan hệ với gia đình, thể hiện những mong đợi cá nhân một cách phù hợp hơn và giành được sự đồng tình của họ. Nhờ thế, bạn có một ngày dễ chịu, thư giãn.

Ngày 6/8/2023 dương lịch là ngày Can Bính: Ngày can Bính không trị bệnh ở vai. Do đó, bản mệnh nên lưu ý hơn vị trí này, tránh tác động vào đây.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.