TINH HOA HỘI TỤ: 3 con giáp quét sạch vận đen sướng trên thiên hạ, công danh tài vận đều phát, tích lũy tài sản khủng, tình duyên tâm đầu ý hợp, cuộc sống viên mãn

Tuổi Thân cần duy trì phong độ vững vàng để có thể kiểm soát công việc thay vì cứ lúc trồi lúc sụt. Có thể bản mệnh dễ bị phân tâm bởi các yếu tố khách quan nên đôi khi làm việc còn chểnh mảng, tốn nhiều thời gian mà không thực sự hiệu quả.

Vận trình tình cảm cũng dễ vướng vào mâu thuẫn, con giáp này và nửa kia đang có vấn đề nào đó khúc mắc mãi chưa tìm được câu trả lời. Vậy thì cách giải quyết tốt nhất là hãy thẳng thắn trò chuyện với đối phương. Nếu cả hai bên đều giữ những ấm ức trong lòng thì tình sẽ càng tồi tệ.

Kiếp Tài còn cảnh báo nguy cơ mất tiền mất bạc, làm ăn thua lỗ hay bị lừa lọc của con giáp này. Do con giáp này không sáng suốt khi đưa ra những quyết định quan trọng liên quan tới tiền bạc nên vô tình phạm phải sai lầm đáng tiếc.

Thổ sinh xuất cho Kim còn là điềm báo chuyện tình cảm có nhiều bất đồng, mâu thuẫn. Bạn và người ấy đều bảo vệ ý kiến của mình đến cùng, không ai chịu nhường nhịn, hạ cái tôi của mình xuống để giải quyết. Điều đó chỉ khiến cho tình trạng ngày càng trở nên trầm trọng hơn.

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Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có phần mất bình tĩnh khi giải quyết những vấn đề phát sinh trong ngày hôm nay. Sự nóng vội khiến bạn không đủ thấu đáo để nhìn nhận vấn đề, dễ đưa ra phán đoán và quyết định sai lầm. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới công việc của bạn mà còn khiến đồng nghiệp chịu tác động liên đới. Tình hình tài chính giảm sút đôi chút, bạn khó kiếm được tiền từ những ý tưởng thiếu thực tế của mình. Để cải thiện tình trạng này thì bạn phải cố gắng nhiều hơn nữa, đừng mong làm ít mà được nhiều. Có thể Dậu cũng sẽ cần xin lời khuyên của những người có kinh nghiệm để tìm được hướng đi phù hợp hơn.

Người độc thân sẽ có một khoảng thời gian khá bận rộn với công việc và nhiều mối bận tâm khác nên không quá quan tâm tới chuyện tình cảm. Bạn hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình và chưa muốn cuộc sống bị thay đổi với sự xuất hiện của một người khác Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm