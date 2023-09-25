Tinh hoa hội tụ: 3 con giáp đón ánh nắng tiền tài, đổi vận giàu sang, tránh xa nghèo đói từ nay đến Tết 2024

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 03:07

Từ nay đến Tết 2024, 3 con giáp sau được trời ban phúc lành, tràn đầy năng lượng, nhanh chóng phất lên đổi đời.

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết từ nay đến Tết 2024, tuổi Thân rất tin tưởng vào bản thân mình và cảm thấy tràn đầy cảm hứng. Con giáp này nhanh chóng bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ lâu, chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn.

Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải nhận rõ thực tại trước mắt cũng như năng lực của bản thân. Đừng quá ảo tưởng về mọi thứ xung quanh mình, nếu không khi vướng phải rắc rối, bản mệnh sẽ dễ rơi vào trạng thái thất vọng.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thân cần bình tĩnh suy nghĩ cẩn thận và đặt mình vào vị trí của đối phương. Hãy kiềm chế bản tính nóng nảy nếu không bản mệnh rất dễ nói ra những lời gây tổn thương nửa kia, khiến tình cảm đôi bên khó có thể cứu vãn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Tinh hoa hội tụ: 3 con giáp đón ánh nắng tiền tài, đổi vận giàu sang, tránh xa nghèo đói từ nay đến Tết 2024 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Thực Thần mang tới những năng lượng an lành cho con giáp tuổi Ngọ, nhờ thế mà bạn có được sự bình tĩnh, vui vẻ, thoải mái mà trước đây không có được. Bạn biết tự tách mình ra khỏi những bộn bề cuộc sống để giải trí, nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng cho mình thông qua câu chuyện truyền động lực.

Kim - Hỏa xung khắc cho thấy tình hình tài chính đang có vấn đề tiềm ẩn nhưng bạn không đủ tinh ý để nhận ra. Nếu ai đó chỉ ra thì nhanh chóng tìm cách sửa sai chứ không phải cố gắng phủ định.

Tinh hoa hội tụ: 3 con giáp đón ánh nắng tiền tài, đổi vận giàu sang, tránh xa nghèo đói từ nay đến Tết 2024 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Từ nay đến Tết 2024, người tuổi Tuất có mối quan hệ rộng với nhiều người trong công việc. 

Công việc: Người tuổi Tuất không muốn bị làm phiền bởi những người không liên quan trong công việc, có mối quan hệ thân thiết với nhiều đối tác quan trọng. 

Tình cảm: Tâm tư không vì người khác mà thay đổi bất chợt, bạn luôn cố gắng hoàn thành mục tiêu để cả hai có thời gian bên cạnh nhau nhiều hơn. 

Tài lộc: Tài lộc đang được cải thiện tốt, cố gắng nhiều hơn để bản thân được chi tiêu những món đồ bạn thích.

Sức khoẻ: Huyết áp cần ổn định, dùng thuốc đúng giờ, đúng liều lượng.

Tinh hoa hội tụ: 3 con giáp đón ánh nắng tiền tài, đổi vận giàu sang, tránh xa nghèo đói từ nay đến Tết 2024 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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