Tình hình sức khỏe 12 con giáp ngày 20/10/2021: Dần nên chú ý đến Thận, Tỵ dễ nhức mỏi, Dậu bị áp lực tinh thần

Tâm linh - Tử vi 19/10/2021 19:51

Tình hình sức khỏe 12 con giáp ngày 20/10/2021 cho thấy Dần nên chú ý đến Thận, Tỵ dễ nhức mỏi, Dậu bị áp lực tinh thần.

Tuổi Tý

Cục diện Thủy Thổ xung khắc dự báo là sẽ có thử thách liên quan tới việc cải thiện đồ ăn để con giáp này có thể có được lối sống lành mạnh. Lý do là vì bao lâu này bản mệnh đã giữ thói quen ăn uống thiếu khoa học và rất khó thay đổi.

Tuổi Sửu

Trong ngày Thổ khí vượng, tuổi Sửu cần lưu tâm đến sức khỏe của mình. Mọi đánh giá của bản mệnh có thể là chủ quan, cho nên con giáp này nên đi khám sớm và không quên quan sát những thay đổi trong cơ thể mà mình có thể cảm nhận được.

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Trong ngày Thổ khí vượng, tuổi Sửu cần lưu tâm đến sức khỏe của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong ngày Thủy vượng, bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Hãy chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn và tốt nhất là hãy đi khám bệnh nếu thấy cần thiết.

Tuổi Mão

Về phương diện sức khỏe, con giáp này không phải quá lo lắng điều gì. Tuy nhiên hôm nay bản mệnh được khuyên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân.

Tuổi Thìn

Trong ngày mới hôm nay, tuổi Thìn cũng cần chú ý đến sức khỏe của mình, thời tiết thay đổi và tâm trạng không tốt dễ khiến con giáp này thêm mệt mỏi. Ngoài ra, hôm nay, bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở trong miệng và khắp thân mình.

Tuổi Tỵ

Thủy Hỏa xung khắc ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh, nếu ai có bệnh thì hôm nay cảm thấy đau nhức hơn. Những ai đang cố gắng giảm cân lại cảm thấy phiền toái khi liên tục bị tăng cân.

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Ngũ hành xung khắc cho thấy bản mệnh không được lơ là về việc chăm sóc bản thân kẻo ốm đau liên miên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngũ hành xung khắc cho thấy bản mệnh không được lơ là về việc chăm sóc bản thân kẻo ốm đau liên miên. Cần để ý đến trang phục với thời tiết hiện tại, khi cơ thể quá nóng hay quá lạnh đều khiến con giáp này dễ bị ốm hơn.

Tuổi Mùi

Trong ngày ngũ hành Kim Mộc xung khắc, sức khỏe của con giáp này có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Bản mệnh nên chú ý giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ tập luyện để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, đề phòng các bệnh về đường hô hấp trong những ngày thời tiết thay đổi.

Tuổi Thân

Cục diện Kim Thủy tương sinh là cơ hội để bản mệnh cải thiện sức khỏe của mình. Chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý chắc chắn sẽ giúp con giáp này nhanh chóng hồi phục sức khỏe, lấy lại được nguồn năng lượng đã hao tổn trước đó.

Tuổi Dậu

Trong ngày Hỏa Kim xung khắc, tinh thần mệt mỏi áp lực có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sức khỏe của con giáp này bị sụt giảm đi ít nhiều. Một chế độ sinh hoạt điều độ, một chế độ ăn uống lành mạnh chính là chìa khóa giúp bản mệnh tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, đẩy lùi bệnh tật.

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Trong ngày Kim khí quá vượng, sức khỏe của con giáp này khó có thể duy trì được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong ngày Kim khí quá vượng, sức khỏe của con giáp này khó có thể duy trì được. Thay vào đó khi chịu các tác nhân ở bên ngoài, bản mệnh cũng dễ mắc bệnh về dạ dày, đường ruột, hệ tiêu hóa trục trặc, các chứng bệnh về da, ngón tay hay khoang miệng cũng dễ gặp phải.

Tuổi Hợi

Thủy khí vượng là lúc mà bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, thời gian qua con giáp này đã làm việc quá sức mà quên đi việc dành thời gian cho riêng mình. Tuổi Hợi hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi một chút để sạc lại năng lượng của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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