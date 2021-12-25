Thủy – Thổ xung khắc còn khiến tình cảm nhiều rối ren. Bạn dường như đang quá an toàn, bạn không muốn chấp nhận rủi ro trong tình yêu nên không chịu mở lòng với những mối quan hệ mới.

Ngũ hành xung khắc có thể là nguyên nhân gây ra những mâu thuẫn trong chuyện tình duyên . Bản mệnh không có sự bàn bạc với nửa kia mỗi khi đưa ra quyết định mà chỉ làm những điều mình muốn. Mối quan hệ cả hai thường xuyên xảy ra tranh cãi cũng vì lý do này.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh nên biết nín nhịn đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh nên biết nín nhịn đúng lúc trong ngày hôm nay, nhất là với bạn đời của mình, đừng cố gắng thắng cuộc trong khi kết quả vẫn là gia đình rạn nứt. Nếu họ làm sai thì thời gian sẽ chứng minh điều đó, do đó, bạn chỉ cần biết im lặng vào thời điểm này thôi.

Tuổi Mão

Đường tình duyên của người tuổi Mão trong ngày thứ 7 này cũng rất vượng sắc, đôi bên dần dành cho nhau tình cảm nồng nàn, ngày thành đôi về chung một nhà không còn xa nữa. Người độc thân có thể sẽ đưa ra quyết định về việc bước chân vào một mối quan hệ mới trong thời gian này.

Tuổi Thìn

Ngày này vận trình tình cảm cũng ở mức hài hòa. Tình cảm gia đình luôn giữ được sự ấm êm, thuận hoà nhờ sự vun vén, gìn giữ mối quan hệ của người trong cuộc. Người độc thân mau chóng tìm được một nửa của mình nhờ đào hoa vượng nâng đỡ.

Tuổi Tỵ

Hỏa sinh Thổ bù đắp cho Tỵ đường tình duyên khởi sắc. Những người độc thân sẽ có cơ hội gặp ai đó khiến trái tim bạn “rung rinh” vào hôm nay. Hãy sẵn sàng cho một hành trình mới nhiều niềm vui và suy nghĩ tích cực hơn về tương lai.

Hỏa sinh Thổ mang tới những trải nghiệm tình cảm ngọt ngào cho người tuổi Ngọ trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hỏa sinh Thổ mang tới những trải nghiệm tình cảm ngọt ngào cho người tuổi Ngọ trong hôm nay. Đây là cơ hội tốt để những mối quan hệ quan trọng của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu vẫn đang độc thân, ngày này có thể sẽ là một khởi đầu cho tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn.

Tuổi Mùi

Nguồn năng lượng dồi dào đem lại cho con giáp này nhiều cơ hội để đón nhận tình yêu mới. Người độc thân nên cởi mở và mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân mới mong tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình.

Tuổi Thân

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh nên mở lòng hơn. Nếu như bạn đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới thì chẳng có lí gì cứ để chuyện cũ ám ảnh và để chúng trở thành rào cản ngăn bạn đến với những điều tốt đẹp hơn. Ai cũng phải tiến về phía trước nên đừng để quá khứ níu chân bạn lại.

Tuổi Dậu

Vận đào hoa của bạn khá rực rỡ nhờ Thổ sinh Kim. Tuy nhiên, cũng chính vì quá đào hoa mà dù được nhiều người để ý, bạn lại khó lòng chọn được cho mình đối tượng phù hợp. Bạn nên nghiêm túc hơn, tránh trêu đùa tình cảm của người khác kẻo cuối cùng người chịu tổn thương sẽ là chính bạn.

Tuổi Tuất có phần khô khan cũng như không biết cách thể hiện tình cảm với người mình yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có phần khô khan cũng như không biết cách thể hiện tình cảm với người mình yêu thương. Nhưng bằng sự chân thành và những hành động quan tâm thiết thực mà giữ gìn được tình yêu hiện tại.

Tuổi Hợi

Trên phương diện tình cảm, trong khoảng thời gian này bản mệnh và nửa kia rất dễ nảy sinh mâu thuẫn bởi những bất đồng quan điểm vốn đã có từ trước đó, đối phương không hiểu rằng bản thân bạn cũng đã hy sinh rất nhiều cho mối quan hệ này. Hãy dành thời gian trò chuyện, tâm sự cùng nhau để cả hai có thể hiểu nhau hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.