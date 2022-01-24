Tình duyên 12 con giáp ngày 25/1: Tý tiến triển tốt đẹp, Mão trên đà sa sút

Chuyện tình duyên của bản mệnh trong ngày này tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn so với trước. Các cặp đôi vượt qua bao sóng gió thử thách để đến được với nhau nay có thể nhân cơ hội này tính đến chuyện trăm năm hạnh phúc rồi.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn so với thời gian trước. Những hiểu lầm không được hóa giải là nguyên nhân khiến mâu thuẫn giữa hai người ngày càng gay gắt hơn. Nếu cả hai không ngồi lại và trò chuyện thẳng thắn thì sẽ chẳng thế nào hàn gắn những rạn nứt này.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn so với thời gian trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cục diện Thủy sinh Mộc còn cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Nếu ai có ý định tiếp cận, con giáp này nên mở rộng lòng mình và cho đối phương một cơ hội xem sao. Biết đâu đó chính là người sinh ra để dành cho bản mệnh.

Tuổi Mão

Tử vi cho thấy, vận trình tình cảm của bản mệnh đang trên đà sa sút. Dù vẫn còn dành tình cảm cho nhau nhưng hai người khó vượt qua được những trở ngại để tình yêu thăng hoa, sóng gió bủa vây khiến hai người dễ buông tay nhau.

Tuổi Thìn

Ngũ hành Mộc Thổ xung khắc nên đường tình duyên có phần trắc trở. Tình yêu mãi vẫn chưa đến dù con giáp này luôn rất mong chờ. Dường như luôn thiếu một chút gì đó, khiến tuổi Thìn tưởng chừng đã chạm đến hạnh phúc rồi nhưng cuối cùng lại chẳng có gì trong tay.

Tuổi Tỵ

Cục diện tương hại lại gây nên không ít bất lợi cho chuyện tình cảm của tuổi Tỵ. Bản mệnh ngày càng thiếu kiên nhẫn, thường xuyên giận hờn trách móc khiến cho tình yêu trải qua đủ sóng gió. Đôi bên không ai chịu xuống nước để giải thích, cùng thi gan, kết quả là sứt mẻ tình cảm là điều tất yếu.

Cục diện tương hại lại gây nên không ít bất lợi cho chuyện tình cảm của tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hỏa khắc Kim, mối quan hệ tình cảm của người tuổi Ngọ dễ vướng phải rắc rối trong ngày hôm nay. Nếu còn độc thân, bạn chớ nên dễ dàng tin vào lời ngon tiếng ngọt của người khác, hãy dành thời gian để tìm hiểu kĩ hơn về đối phương.

Tuổi Mùi

Thổ sinh Kim, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho mái ấm của mình. Bạn trân trọng tình thân và hiểu rằng đó là thứ tình cảm mà tiền tài, địa vị cũng chẳng thể nào đánh đổi được.

Tuổi Thân

Những ai còn đang độc thân, sẽ đang ôm ấp những ảo tưởng không thực tế về chuyện tình cảm. Chính vì vậy mà người tuổi Thân khó tìm được một người ưng ý. Nếu đã tìm được một nửa cho mình rồi, hai người sẽ đều cần phải học cách thỏa hiệp, không nên quá chấp nhất với ý kiến của bản thân.

Tuổi Dậu

Bạn luôn tận tâm tận lực với các mối quan hệ xung quanh mình. Nhưng đổi lại là sự thờ ơ, hờ hững. Bạn tỏ ra mình cứng cỏi và không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sâu thẳm tâm hồn là những vết thương khó lòng hàn gắn. Với người độc thân bạn dường như không tìm được tâm hồn đồng điệu.

Bạn luôn tận tâm tận lực với các mối quan hệ xung quanh mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người độc thân không cảm thấy ấm áp khi về nhà. Người có gia đình thì có điềm rạn nứt, xa cách. Bạn có nhiều suy nghĩ tiêu cực trong hôm nay bởi vì việc gì cũng mong phải hoàn mỹ. Quá cưỡng cầu trong chuyện tình cảm. Bỏ quên cảm xúc nhất thời của nửa kia.

Tuổi Hợi

Chuyện tình cảm của bạn khá là kích thích và nồng nhiệt. Người có nửa kia thì nhiệt thành hơn, sẵn sàng hy sinh cho đối phương. Cảm xúc của bạn ào ạt như sóng biển, cả hai đều coi đối phương quan trọng hơn chính bản thân mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.