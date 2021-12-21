Tình duyên 12 con giáp ngày 21/12/2021: Sửu rực rỡ, Thân vui vẻ, Hợi thăng trầm

Tâm linh - Tử vi 21/12/2021 05:20

Tử vi về tình duyên 12 con giáp dự đoán, ngày 21/12/2021 Sửu rực rỡ, Thân vui vẻ, Hợi thăng trầm. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Tuổi Tý

Vận trình tình duyên khá hanh thông. Người tuổi Tý có sự chủ động và tích cực trong việc thể hiện tình cảm với nửa kia nên có được những bước tiến mới trong mối quan hệ. Nhưng để duy trì tình yêu được lâu dài thì cần sự nỗ lực, cố gắng từ cả hai phía.

Tuổi Sửu

Vận trình tình cảm có bước chuyển mình rực rỡ. Quý nhân chỉ đường dẫn lối giúp người độc thân tìm được một nửa tâm đầu ý hợp. Những người đã lập gia đình đang đắm chìm trong vô vàn ngọt ngào, lãng mạn.

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Vận trình tình cảm tuổi Sửu có bước chuyển mình rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình tình cảm được vui vẻ. Mối quan hệ tình cảm của tuổi Dần với nửa kia giữ được sự ổn định, hài hoà. Mặc dù đó là sự kết hợp của hai cái tôi cá nhân ngất ngưỡng nhưng may mắn là cả hai người đều biết tự kiểm soát bản thân để dung hoà với nửa còn lại.

Tuổi Mão

Vận trình tình cảm có những thay đổi mới mẻ. Những mâu thuẫn, hiểu lầm dần lắng xuống và mở ra cho con giáp này những cơ hội yêu đương mới. Đây là thời điểm thích hợp để người độc thân bày tỏ tình cảm của mình vì cơ hội tìm thấy sự đồng điệu ở đối phương là rất lớn.

Tuổi Thìn

Tình cảm của bản mệnh đang khá thuận lợi nhờ Thủy sinh Mộc. Hôm nay Thìn đón nhận nhiều tin vui mà người ấy mang tới. Đối phương luôn dành cho bạn sự quan tâm, chăm sóc cẩn thận khiến bạn không có gì phải lo lắng. Bạn nào còn độc thân cũng sẽ sớm tìm thấy người phù hợp thôi.

Tuổi Tỵ

Ngũ hành xung khắc báo hiệu vận đào hoa kém cho nên hôm nay bạn đừng hi vọng có thể tìm được một nửa hoàn hảo cho mình. Những đôi đang yêu nhau phải rất thấu hiểu nhau nếu không muốn những hiểu lầm, mâu thuẫn không đáng có.

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Ngũ hành xung khắc báo hiệu vận đào hoa kém - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình. Với người độc thân thì đây là thời điểm lý tưởng con giáp này có thể thay đổi tình trạng quan hệ của mình.

Tuổi Mùi

Chuyện tình cảm của bạn không có dấu hiệu khởi sắc do chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Những người đang yêu rất dễ dàng phát sinh mâu thuẫn chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, còn người độc thân vẫn đang mải miết tìm kiếm tình yêu của mình nhưng chưa có nhiều hy vọng.

Tuổi Thân

Mộc sinh Hỏa còn đảm bảo cho những chú Khỉ một ngày nhiều niềm vui tinh thần khi đào hoa ghé thăm. Chuyện tình cảm tiến triển rất nhanh chóng, có cơ hội gặp gỡ nhiều đối tượng. Tuy nhiên cũng vì quá nhiều sự lựa chọn cho nên chuyện tình cảm của bạn khá phức tạp. Tốt hơn hết hãy thận trọng và nghiêm túc, không nên đứng núi này trông núi nọ để tránh gặp phải rắc rối.

Tuổi Dậu

May mắn là chuyện tình cảm vô cùng êm đẹp nên con giáp này cũng được an ủi phần nào. Vận đào hoa của người độc thân vượng, nhân duyên phơi phới, bạn đi đâu cũng có người để ý, yêu quý. Cơ hội để tìm được ý trung nhân không còn xa nữa, chỉ cần lắng nghe xem trái tim mình rung động trước ai mà thôi.

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May mắn là chuyện tình cảm vô cùng êm đẹp nên con giáp này cũng được an ủi phần nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình tình cảm xuất hiện sóng gió. Mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh với nửa kia bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn, bất đồng hơn. Tình yêu ấy tưởng chừng như đổ vỡ nhưng nhờ có quý nhân che chở nên mọi hiểu lầm dần được hoá giải.

Tuổi Hợi

Vận trình tình cảm có thăng trầm. Những lời nói và cách cư xử trong lúc nóng giận của bản mệnh dễ khiến đối phương tổn thương nặng nề. Tình yêu chỉ được lâu bền nếu người trong cuộc biết vì nhau mà hạ thấp cái tôi và nhẫn nhịn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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