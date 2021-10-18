Tình duyên 12 con giáp ngày 19/10/2021: Mão ảm đạm, Thìn có sức hấp dẫn

Tình cảm hôm nay tốt đẹp, người yêu xem tuổi Tý là một chỗ dựa tốt để dựa vào. Bạn là người có thể mang lại bình yên cho người khác. Dù nam hay nữ thì những người này luôn coi trọng đời sống tinh thần. Đặc biệt là mặt nội tâm, họ theo đuổi thứ tình yêu thuần khiết nhất. Vậy nên cuộc sống an nhiên tinh thần hưởng thụ mới là mục tiêu hôm nay của tuổi Tý.

Thổ khắc Mộc, đường tình duyên của con giáp này có phần ảm đạm. Tuổi Sửu cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng cho rằng yêu nhau lâu nên mình đã quá thấu hiểu mọi việc mà đưa ra những quyết định độc đoán, không quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

Sửu cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những việc có thể gây tổn thương người khác thì tốt nhất đừng nói ra để rồi khiến đối phương cảm thấy buồn bực, khó chịu mỗi khi chạm mặt nhau, nhất đó lại là người thân của người tuổi Dần. Trước khi nói gì phải nghĩ trước nghĩ sau, mọi người sẽ thấy bản mệnh là người lương thiện, tình cảm gia đình ngày càng gắn bó.

Tuổi Mão

Tình cảm hôm nay tương đối tốt. Ổn định và hòa bình sẽ là quan điểm tình yêu của tuổi Mão trong hôm nay. Đồng thời họ cũng coi trọng tinh thần văn minh, luôn biết điều chỉnh cuộc sống vật chất. Có thể nói họ có tính cách cần cù, tin tưởng xứng đáng để trao gửi tấm lòng.

Tuổi Thìn

Hôm nay, tuổi Thìn tâm lý sẽ khiến đối phương cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Người này có sức hấp dẫn hơn người, khiến người theo đuổi bạn cũng hồn xiêu phách tán. Bạn biết cách làm đối phương vui vẻ. Đặc biệt là nam mệnh, họ giỏi nhất trong lời ăn tiếng nói. Khiến đối phương cảm thấy ấm áp và lãng mạn. Hơn nữa, ngày này mang lại niềm vui, tiếng cười bên người thân cho con giáp này.

Tuổi Tỵ

Tam hợp quý nhân che chở nên bản mệnh không gặp những chuyện buồn phiền. Người còn độc thân cũng có thể sẽ cảm nhận được những điểm khác lạ trong mối quan hệ của mình với đối phương. Ngọn lửa tình yêu dần được nhen nhóm, nếu được tiếp lửa chắc chắn sẽ rực rỡ hơn nhiều.

Vận tình cảm của tuổi Ngọ hôm nay rất thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận tình cảm của tuổi Ngọ hôm nay rất thuận lợi. Người độc thân dù mạnh mẽ và kiên quyết cũng không tránh khỏi nhiều suy tưởng viển vông. Nhưng ưu điểm của bạn là khi đã đặt ra mục tiêu thì sẽ phấn đấu tới cùng.

Tuổi Mùi

Chuyện tình cảm của tuổi Mùi hôm nay bình thường, không có gì biến động.Trong tình duyên bạn rất dũng cảm, có lòng nhiệt tình, dám biểu lộ tình cảm của mình. Với người thương bạn dễ dàng tìm được tiếng nói và lợi ích chung. Với sự khôn khéo, tư duy thông suốt các mâu thuẫn luôn được giải quyết.

Tuổi Thân

Về phương diện tình duyên, đừng vì lo lắng về tuổi tác mà vội vàng chọn tạm một người nào đó để gửi gắm hạnh phúc của mình. Trước khi chấp nhận tình cảm của đối phương, con giáp này nên chắc chắc với tình cảm của mình. Đây là việc quan trọng cả đời, bản mệnh cần phải suy nghĩ một cách thấu đáo.

Tuổi Dậu

Chuyện tình cảm, bạn vì bận rộn công việc nên bị lơ là, xao nhãng mà quên đi những lời hẹn, dịp đặc biệt của nhau. Từ trường tương xung cũng đem tới nhiều cảm xúc bất ổn. Người có gia đình không được chuyên tâm với người thân, có sự lo lắng vô hình.

Trái tim của con giáp tuổi Tuất độc thân đập rộn ràng khi nhìn thấy người mà bạn hằng mơ ước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trái tim của con giáp tuổi Tuất độc thân đập rộn ràng khi nhìn thấy người mà bạn hằng mơ ước nhờ sự se duyên của Tam Hợp. Hãy bật đèn xanh nhưng đừng vồn vã kẻo đánh mất cơ hội này bạn nhé. Những cặp đôi hứa hẹn có buổi hẹn hò lãng mạn trong ngày hôm nay.

Tuổi Hợi

Chuyện tình cảm không còn là điều khiến con giáp này lo lắng hiện tại. Cục diện Hợi Sửu tương hội, bản mệnh hạnh phúc với lựa chọn của mình, không có nhiều sóng gió xảy ra. Đôi bên bình yên bên nhau, nương tựa nhau mà sống và tận hưởng sự an ấm của gia đình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.