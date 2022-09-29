Tin vui, trong ngày 30/9/2022, 3 con giáp này được THẦN TÀI ban lộc nên có thu nhập KHỦNG, ĐẾM TIỀN mỏi nhừ tay mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 21:25

3 con giáp này gặt hái được nhiều thành công trong ngày 30/9/2022.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong vài tháng trở lại đây có thể đã phải suy nghĩ hơi nhiều về vấn đề tiền bạc vì tài vận của bạn chưa đến. Vào ngày 30/9/2022, bạn sẽ thấy công việc của bạn có nhiều khởi sắc. Bên cạnh công việc chính, bạn sẽ nhận được rất nhiều công việc phù hợp với năng lực và kiếm được những khoản tiền kha khá. Với những người tuổi Thân làm kinh doanh buôn bán, ngày 30/9/2022 sẽ là khoảng thời điểm họ cực kỳ bận rộn, làm không hết việc và có được nguồn thu nhập dồi dào.

Tin vui, trong ngày 30/9/2022, 3 con giáp này được THẦN TÀI ban lộc nên có thu nhập KHỦNG, ĐẾM TIỀN mỏi nhừ tay mãi không hết - Ảnh 1
Ngày 30/9/2022 sẽ là khoảng thời điểm họ cực kỳ bận rộn, làm không hết việc và có được nguồn thu nhập dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Trong công việc, người tuổi Ngọ là người có năng lực, kiên trì và trách nhiệm. Có thể từ đầu năm đến giờ, sự nghiệp của người tuổi Ngọ không có nhiều bước tiến đáng kể thì sang ngày 30/9/2022, tài vận của bạn tốt hơn hẳn những tháng khác. Ngày 30/9/2022 là thời điểm công việc kinh doanh của bạn có nhiều chuyển biến đáng kể.

Mặt hàng mà bạn bán ra được tiêu thụ với số lượng cao đột biến giúp bạn có nguồn thu dồi dào. Ngoài ra, bạn cũng sẽ gặp rất nhiều quý nhân, những bậc tiền bối sẽ giúp đỡ bạn trong công việc cũng như chia sẻ cho bạn những mối quan hệ hữu ích. Với những người làm công ăn lương, những khoản thu bên ngoài lương cứng sẽ giúp bạn có nguồn tài chính dư dả.

 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường được biết đến là những người tốt bụng, thẳng thắn tuy nhiên họ cũng là những người thiếu quyết đoán, dễ bỏ lỡ cơ hội. Ngày 30/9/2022, nhiều cơ hội lớn trong sự nghiệp sẽ đến với bạn. Việc mạnh dạn đón nhận công việc mới, dự án mới sẽ giúp bạn tạo ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Nhờ việc hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ có được lòng tin từ cấp trên từ đó có cơ hội tăng lương, thăng chức. Đối với những người tuổi Dậu làm kinh doanh, việc mở rộng đầu tư kinh doanh sẽ giúp bạn hốt bạc trong ngày 30/9/2022 này.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 – 2/10), Thần Tài ban phát vận may, 3 con giáp trúng số độc đắc liên miên, đổi mệnh đại gia, phát tài phát lộc, ôm đống tiền to, phất lên giàu khủng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 – 2/10), Thần Tài ban phát vận may, 3 con giáp trúng số độc đắc liên miên, đổi mệnh đại gia, phát tài phát lộc, ôm đống tiền to, phất lên giàu khủng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (30/9 – 2/10), 3 con giáp này may mắn hưởng lộc Trời ban, phất lên giàu khủng, muốn gì được nấy, cuộc sống thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi ngọ tuổi dậu

TIN MỚI NHẤT

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 7 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 7 giờ 56 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 8 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc