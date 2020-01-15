Tìm hiểu những điều kiêng kỵ khi làm cổng nhà bạn nên biết 

Một trong những điều kiêng kỵ khi làm cổng nhà là cổng đặt lệch với ngôi nhà. Không nên làm cổng nhà quá to, quá rộng bởi theo phong thủy sẽ làm phân tán khí ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của những người trong nhà. Ngược lại với những chiếc cổng quá nhỏ thì sẽ không đủ khí vào trong ngôi nhà.

Cổng nhà là một nơi rất quan trọng của một ngôi nhà, vì vậy cần có những kiêng kỵ khi làm cổng nhà để mang lại tài lộc, sức khỏe cho gia chủ. Cùng đi tìm hiểu những điều cần kiêng khi làm cổng nhà qua nội dung bài viết dưới đây.

Không nên xây cổng chính đối diện với các vật nhọn đối diện với cổng nhà khác, cột điện, hoặc cây cối bởi theo phong thủy khi có vật khác cản trở, án ngữ thì sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của những người trong gia đình.

Ngoài ra vị trí đặt cổng nhà cũng không nên đối diện trực tiếp với những con đường chạy thẳng bởi nó sẽ mang lại nguy hiểm cho ngôi nhà khi hàng ngày có rất nhiều phương tiện giao thông di chuyển trên con đường đó có thể tông vào cổng bất cứ khi nào.

Không xây cổng đối diện các vật nhọn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu như cổng nhà bạn có đối diện các vật khác thì bạn nên treo một chiếc gương bát quái trước cổng hoặc đặt đôi sư tử đá bên cạnh cổng.

Để cánh cổng mở ra ngoài nhà

Có rất nhiều gia chủ thắc mắc khi làm cổng là cổng nhà nên mở ra hay mở vào để thuận tiện và có thể mang lại nhiều may mắn. Theo phong thủy khi thiết kế cửa cổng, chúng ta nên để cánh cửa cổng mở ra ngoài nhà như vậy mới thu hút được nhiều vượng khí vào bên trong ngôi nhà, mang đến sự may mắn cho gia chủ.

Ngược lại nếu mở cổng theo hướng vào trong thì có thể khiến tiền bạc, tài sản của gia đình bị thất thoát ra ngoài, để hóa giải trường hợp này bạn nên treo gương trên tường.

Nên để cánh cổng mở ra ngoài khi thiết kế - Ảnh minh họa: Internet

Cổng và cửa chính không tạo thành đường thẳng

Khi công và cửa chính thẳng hàng thường dễ bị người ngoài, kẻ xấu để ý, dò xét tình hình trong nhà. Còn theo phong thủy khi cổng và cửa chính tạo thành một đường thẳng sẽ có sát khí, rất không tốt cho người ở. Vì vậy khi xây cổng cần đặt vị trí lệch hẳn so với cửa chính ngôi nhà.

Làm cổng tránh ngã 3 đường

Theo phong thủy cổng ngõ thì bạn không nên đặt ở ở ngay vị trí ngã 3 đường bởi nó có thể mang đến những luồng khí không tốt, tạo ra môi trường sống không thoải mái, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của người ở.

Ngoài ra việc đặt cổng ngõ ở ngay vị trí ngã 3 đường còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông.

Tránh làm kín cổng cao tường

Bạn không nên xây cổng quá kín cổ, tường cao, nên có những khoảng hở để giúp khí được lưu thông, tránh bị tù túng.

Nếu như xung quanh cổng có nhiều cây to, bạn cần thường xuyên chặt, tỉa bớt những cành cây um tùm để cổng luôn được rộng rãi, sáng sủa. Bởi những thứ này có thể kìm hãm sự phát triển về tài lộc cũng như sức khỏe của những người trong gia đình.

Tránh làm kín cổng cao tường - Ảnh minh họa: Internet

Không để lối đi quá hẹp

Nên thiết kế lối đi vào nhà cân đối với cổng, nếu lối đi quá nhỏ hoặc chật hẹp thì vận khí và tài lộc vào nhà sẽ ít. Tuyệt đối không trồng các cây to chắn ngang lối ra vào cổng.

Lưu ý đường thoát nước

Nếu bạn làm cổng chính trùng với đường thoát nước thì cho dù bạn có kiếm được nhiều tiền thì cũng ra ngoài hết theo nước. Vì vậy khi thiết kế cổng nhà bạn nên làm đường ống nước ngầm để nước trong nhà không chảy theo đường cổng chính.

Làm cổng nhà theo tuổi

Theo phong thủy ngũ hành khi làm cổng nhà theo tuổi, sẽ giúp gia chủ có những hướng mở cửa phủ hợp:

Nếu trước nhà là khoảng không rộng, không có vật cản đối xứng thì nên mở cổng ở giữa.

Người mệnh Hỏa thì không nên mở cổng hướng Bắc bởi hướng Bắc thuộc hành thủy (Thủy khắc Hỏa).

Người mệnh Kim không nên mở cổng hướng Nam vì hướng Nam thuộc hành Hỏa (Hỏa khắc Kim).

Người mệnh Thủy không nên mở cổng hướng Đông Bắc và Tây Nam vì 2 hướng này thuộc hành Thổ (Thổ khắc Thủy) rất xấu.

Người mệnh Mộc không nên mở cổng hướng Tây, Tây Bắc bởi 2 hướng này thuộc hành Kim (Kim khắc Mộc) không tốt.

Người mệnh Thổ không nên mở cổng hướng Đông và Đông Nam vì 2 hướng này thuộc hành Mộc (Mộc khắc Thổ) không tốt.

Làm cổng nhà theo tuổi, mệnh hợp phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

Xem tuổi khi sửa cổng

Theo phong thủy có 3 yếu tố quyết định đến phong thủy cuộc sống của gia chủ là: cổng ra vào, phòng ngủ, bếp vì thế nếu bạn đang băn khoăn sửa cổng nhà có cần xem tuổi không thì câu trả lời là có.

Cổng nhà là nơi đi ra đi vào, nơi giao tiếp giữa ngôi nhà với bên ngoài, đưa vận khí vào trong nhà. Vì vậy cần xem tuổi trong năm có phù hợp để sửa cổng hay không, nếu gặp tuổi kim lâu, hạn lớn trong năm thì cần hoãn lại đến một thời điểm thích hợp mới tiến hành sửa chữa.

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Xem tuổi khi có ý định sửa cổng nhà - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những kiêng kỵ khi làm cổng nhà mà các gia chủ nên nắm được. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để bạn đọc có thể thiết kế được một chiếc cổng phù hợp, đem lại may mắn, sức khỏe, tài lộc cho các thành viên trong gia đình.