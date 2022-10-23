Tiếng chuông reo điểm đúng 10 giờ ngày mai (9/10) 3 con giáp được Hỷ tinh dẫn lối, Phúc tinh soi chiếu, không trúng số cũng thắng đầu tư, giàu có nứt tiếng

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 18:25

Các con giáp có số Đỏ nhất ngày mai, tiền ào vào nhà như nước lũ, tài lộc hưng thịnh, cuộc đời lên hương, chắc chắn từ giờ đến cuối năm dư dả sung sướng phủ phê.

Tuổi Thìn 

Tiếng chuông reo điểm đúng 10 giờ ngày mai (9/10) 3 con giáp được Hỷ tinh dẫn lối, Phúc tinh soi chiếu, không trúng số cũng thắng đầu tư, giàu có nứt tiếng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 10 giờ ngày mai (9/10, tuổi Thìn may mắn đón vận trình khởi sắc, nhất là đường tài lộc. Người buôn bán kinh doanh có một ngày doanh thu tăng vọt, hợp tác làm ăn suôn sẻ nên tiền bạc thu về rủng rỉnh hơn thường lệ.

Chính Quan cũng báo hiệu công việc có dấu hiệu tiến triển. Con giáp này sẽ có cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Với năng lực và tinh thần trách nhiệm rất lớn, chắc chắn bản mệnh sẽ ngày càng đến gần hơn với cái đích mà mình mong muốn.

Thời gian này đường công danh sự nghiệp của con giáp này cũng hanh thông, thuận lợi hơn nhiều. Bản mệnh nên sắp xếp để làm những kế hoạch quan trọng trong thời điểm này bởi kết quả nhận lại sẽ rất khả quan.

Tuổi Thân

Tiếng chuông reo điểm đúng 10 giờ ngày mai (9/10) 3 con giáp được Hỷ tinh dẫn lối, Phúc tinh soi chiếu, không trúng số cũng thắng đầu tư, giàu có nứt tiếng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 10 giờ ngày mai (9/10 rất may mắn với người tuổi Thân trên con đường công danh sự nghiệp. Bạn dễ được cấp trên phân công những nhiệm vụ quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì cơ hội được thăng chức nằm ngay trong tầm tay. Người đi thi cử cũng gặp nhiều may mắn.

Chuyện tài lộc khởi sắc nhất là vào thời điểm từ thời điểm này trở đi. Bạn có thể tìm được những mối đầu tư đáng giá, nhờ đó thu tiền về đầy túi một cách nhanh chóng. Từ đây có thể thấy rằng bạn là người có mắt đánh giá tình hình vô cùng chuẩn xác, hãy tin tưởng hơn nữa vào các quyết định tương lai.

Chuyện tình cảm càng đến cuối tháng càng có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân có thể nhận lời yêu của một ai đó sau một khoảng thời gian dài tìm hiểu. Với các cặp đôi, nếu tình cảm đã chín muồi, hai bạn có thể tính tới những chuyện xa xôi hơn.

Tuổi Tý

Tiếng chuông reo điểm đúng 10 giờ ngày mai (9/10) 3 con giáp được Hỷ tinh dẫn lối, Phúc tinh soi chiếu, không trúng số cũng thắng đầu tư, giàu có nứt tiếng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo các chuyên gia phong thủy, từ đúng 10 giờ ngày mai (9/10 có 1 số con giáp gặp được quý nhân, nắm trong tay cơ hội đổi đời, trong số đó có tuổi Dậu. Đúng 10 giờ ngày mai (9/10) có thể sẽ là cơ hội chốt hạ, giúp tuổi Dậu thay đổi tình hình tài chính của bản thân và đón năm mới 2023 sung túc.

Tử vi học có nói, từ hôm nay tuổi Tý không những có tin vui trong chuyện làm ăn, tiền nong rủng rỉnh, mà sức khỏe của họ sẽ được cải thiện hơn so với thời gian trước đây.

Trên phương diện sự nghiệp, nhờ có tinh thần trách nhiệm cao mà bạn thường được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá rất tốt. Nếu cứ giữ được tình hình này thì tương lai của bạn sẽ vô cùng triển vọng. Hãy tiếp tục cố gắng không ngừng nhé.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Chuông đồng hồ kêu đúng 10 giờ trưa mai (23/10) 3 con giáp số ngồi mát hưởng bát vàng, nằm không đợi sung rụng, thần tài trao lộc tận tay

Chuông đồng hồ kêu đúng 10 giờ trưa mai (23/10) 3 con giáp số ngồi mát hưởng bát vàng, nằm không đợi sung rụng, thần tài trao lộc tận tay

3 con giáp hưởng ngồi mát ăn bát vàng, quý nhân đứng trước ngõ, kim bài đổi đời trao tận tay, vận khí thăng hoa giàu có khó ai bằng, ăn 3 đời không hết.

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