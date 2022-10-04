Tiên tri mù dự đoán 99% rạng sáng 4/10: 3 con giáp NGŨ HÀNH vận trình nảy nở, lộc lá sinh sôi tình duyên may mắn, hạnh phúc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 01:15

Rạng sáng 4/10, 3 con giáp Ngũ Hành sau đây thời tới cản không kịp, làm gì cũng hanh thông phát đạt.

Tuổi Thìn

Rạng sáng 4/10, tuổi Thìn may mắn gặp Thiên Ấn nên công việc cũng thoải mái hơn mọi ngày. Bạn là người có năng lực, khi làm quen việc rồi thì không sợ ai, làm được nói được nên chữ tín ở bạn rất cao. Người làm cấp trên được nhân viên kính nể nhưng đừng lợi dụng quyền hành để nặng lời với bất cứ ai nhé.

Là con giáp hiền lành lại có cát tinh nâng đỡ nên hứa hẹn sẽ thu được nhiều tài lộc trong ngày hôm nay. Bản mệnh cũng nhận được nhiều lời khen và tôn trọng từ mọi người, đây cũng là thành quả có được sau những nỗ lực trong thời gian vừa qua, tự làm tự hưởng, không xin ai một đồng.

 

Ngày mới báo hiệu đường tình cảm suôn sẻ nhờ Hỏa sinh Thổ. Tuy con giáp này hơi nóng tính nhưng lại không thù dai, không để bụng bao giờ, nói ra xong là thôi không hằn học. Mọi người thừa hiểu tính bạn nên vô cùng thông cảm và cũng chẳng chấp nhặt bạn bao giờ.

Tiên tri mù dự đoán 99% rạng sáng 4/10: 3 con giáp NGŨ HÀNH vận trình nảy nở, lộc lá sinh sôi tình duyên may mắn, hạnh phúc bất ngờ - Ảnh 1

Rạng sáng 4/10, tuổi Thìn may mắn gặp Thiên Ấn nên công việc cũng thoải mái hơn mọi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Rạng sáng 4/10, những kỹ năng quan sát và phán đoán của tuổi Sửu là cần thiết để tìm ra những điều cần tập trung. Khi bản mệnh có được những kỹ năng này thì mọi công việc sẽ đều được giải quyết tốt.

Bên cạnh đó, những rắc rối của bản mệnh liên quan tới chuyện tiền nong được giải quyết. Có thể lúc này tuổi Sửu cần tới sự giúp đỡ của người thân để thoát khỏi tình trạng hiện tại. Hãy nhớ giữ đúng những cam kết của mình và nỗ lực hơn để có thể thoát lo lắng về tài chính.

Con giáp này cảm thấy không hài lòng chỉ vì đã dồn nhiều tâm sức nhưng kết quả không được như mong đợi. Và dường như đã khá lâu tuổi Sửu không có được một niềm vui thực sự. Đã đến lúc bản mệnh tự làm cho mình vui, đừng hi vọng điều gì từ người khác.

Tiên tri mù dự đoán 99% rạng sáng 4/10: 3 con giáp NGŨ HÀNH vận trình nảy nở, lộc lá sinh sôi tình duyên may mắn, hạnh phúc bất ngờ - Ảnh 2

Rạng sáng 4/10, những kỹ năng quan sát và phán đoán của tuổi Sửu là cần thiết để tìm ra những điều cần tập trung.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ trong rạng sáng 4/10 diễn ra vô cùng hanh thông. Chính Ấn hỗ trợ khiến người tuổi này có thể đón nhận khá nhiều tin tốt lành liên quan tới công việc. Bản mệnh dễ gặp được đối tác đáng tin cậy, mở ra cơ hội phát triển cho tương lai gần.

Tình cảm: Vận trình tình cảm viên mãn hạnh phúc. Tuổi Tỵ và nửa kia nhanh chóng đoàn viên sau khoảng thời gian xa cách vì công việc. Cả hai vẫn giữ vững ngọn lửa yêu, nồng nàn và khăng khít như thuở ban đầu.

Tài vận: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Hãy cố gắng nắm bắt tốt các cơ hội kiếm tiền trước mắt để cải thiện túi tiền của mình.

Cẩn trọng: Tinh thần kém sắc, dễ nóng giận do ảnh hưởng của Hỏa khí vượng. Tuổi Quý Tỵ: Nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Tiên tri mù dự đoán 99% rạng sáng 4/10: 3 con giáp NGŨ HÀNH vận trình nảy nở, lộc lá sinh sôi tình duyên may mắn, hạnh phúc bất ngờ - Ảnh 3

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ trong rạng sáng 4/10 diễn ra vô cùng hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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