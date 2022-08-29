Tiên tri mù dự đoán 99% rạng đông thứ 2 ngày 29/8/2022, 3 con giáp này có sự thay đổi lớn về vận số, từ sáng đến tối chỉ thấy tài lộc đến

Rạng đông thứ 2 ngày 29/8/2022 tuổi Hợi có Thiên Tài chiếu mệnh nên con giáp này mà làm những công việc liên quan đến xổ số, tài chính sẽ thuận lợi, có tin vui. Hợi khảng khái, nhạy bén, thông minh nên nhanh chóng hoàn thành mọi công việc nhưng cần có chí tiến thủ mạnh hơn trong tuần tới.

Mặt tình cảm có tiến triển nhờ Thủy sinh Mộc. Người độc thân thu hút những người khác phái nhờ vẻ bên ngoài thanh lịch, tươi trẻ của mình. Ngày cuối tuần này, nếu bạn biết giao tiếp khéo léo, mọi thứ sẽ rất trôi chảy.

Chuyện tiền bạc may mắn hơn mọi ngày. Dù là ngày cuối tuần nhưng lộc lá vẫn ào ào đổ về. Nhiều người sẽ trúng thưởng, được tặng quà hoặc nhặt được tiền. Nói chung hôm nay là ngày mà tiền bạc của Hợi rất xán lạn.

Rạng đông thứ 2 ngày 29/8/2022 tuổi Hợi có Thiên Tài chiếu mệnh nên con giáp này mà làm những công việc liên quan đến xổ số, tài chính sẽ thuận lợi, có tin vui. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình công việc của tuổi Thân từ rạng đông thứ 2 ngày 29/8/2022 diễn ra tương đối ổn thoả. Mặc dù tâm trạng không tốt nhưng bản mệnh vẫn nhất quyết không để điều đó làm ảnh hưởng tới quá trình làm việc. Sự phân định rạch ròi giữa việc công – việc tư giúp những người này nhận được khen ngợi hết lời từ cấp trên.

Vận trình tình cảm buồn tẻ. Có không ít rắc rối xảy đến trong đời sống vợ chồng. Những chú Khỉ mãi ôm nỗi cô đơn quanh mình dù cho đã tìm được người chung đôi.

Vận trình công việc của tuổi Thân từ rạng đông thứ 2 ngày 29/8/2022 diễn ra tương đối ổn thoả. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần từ rạng đông thứ 2 ngày 29/8/2022 có quý nhân đồng hành, dù có sai lầm cũng sẽ được đỡ đần, tìm ra cách giải quyết. Con giáp này nhanh nhẹn, thông minh nhưng hơi vội vàng, quý nhân sẽ dẫn dắt, định hướng và tiết chế để bản mệnh dừng đúng lúc, đi đúng đường.

Cát tinh nâng đỡ, công việc của bản mệnh đang có hậu thuẫn hơn bao giờ hết. Các việc được giao đều hoàn thành nhanh chóng và không có sai sót gì, tuổi Dần có thể hoàn toàn yên tâm khi kế hoạch tiến triển trôi chảy. Sự nghiệp hanh thông, có nhiều bước đột phá, hãy luôn giữ phong độ như hiện tại.

Trong ngày Mộc Thổ xung khắc, tình cảm không có tiến triển thuận lợi. Vợ chồng cơm không lành, canh chẳng ngọt, với ai độc thân thì mặt tình cảm chưa thật sự khởi sắc. Có lẽ trong giai đoạn này, bản mệnh nên tập trung hơn vào việc hoàn thiện bản thân và hỗ trợ gia đình.

Tuổi Dần từ rạng đông thứ 2 ngày 29/8/2022 có quý nhân đồng hành, dù có sai lầm cũng sẽ được đỡ đần, tìm ra cách giải quyết. Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.