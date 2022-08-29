Tiên tri mù dự đoán 99% rạng đông thứ 2 ngày 29/8/2022, 3 con giáp này có sự thay đổi lớn về vận số, từ sáng đến tối chỉ thấy tài lộc đến

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 06:38

Rạng đông thứ 2 ngày 29/8/2022, 3 con giáp này từ sáng đến tối chỉ ngồi rung đùi đếm tiền, không làm của cải cũng tự sinh sôi.

Tuổi Hợi 

Rạng đông thứ 2 ngày 29/8/2022 tuổi Hợi có Thiên Tài chiếu mệnh nên con giáp này mà làm những công việc liên quan đến xổ số, tài chính sẽ thuận lợi, có tin vui. Hợi khảng khái, nhạy bén, thông minh nên nhanh chóng hoàn thành mọi công việc nhưng cần có chí tiến thủ mạnh hơn trong tuần tới.

 

Mặt tình cảm có tiến triển nhờ Thủy sinh Mộc. Người độc thân thu hút những người khác phái nhờ vẻ bên ngoài thanh lịch, tươi trẻ của mình. Ngày cuối tuần này, nếu bạn biết giao tiếp khéo léo, mọi thứ sẽ rất trôi chảy.

 

Chuyện tiền bạc may mắn hơn mọi ngày. Dù là ngày cuối tuần nhưng lộc lá vẫn ào ào đổ về. Nhiều người sẽ trúng thưởng, được tặng quà hoặc nhặt được tiền. Nói chung hôm nay là ngày mà tiền bạc của Hợi rất xán lạn.

 

Tiên tri mù dự đoán 99% rạng đông thứ 2 ngày 29/8/2022, 3 con giáp này có sự thay đổi lớn về vận số, từ sáng đến tối chỉ thấy tài lộc đến - Ảnh 1

Rạng đông thứ 2 ngày 29/8/2022 tuổi Hợi có Thiên Tài chiếu mệnh nên con giáp này mà làm những công việc liên quan đến xổ số, tài chính sẽ thuận lợi, có tin vui.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình công việc của tuổi Thân từ rạng đông thứ 2 ngày 29/8/2022 diễn ra tương đối ổn thoả. Mặc dù tâm trạng không tốt nhưng bản mệnh vẫn nhất quyết không để điều đó làm ảnh hưởng tới quá trình làm việc. Sự phân định rạch ròi giữa việc công – việc tư giúp những người này nhận được khen ngợi hết lời từ cấp trên.

Vận trình tình cảm buồn tẻ. Có không ít rắc rối xảy đến trong đời sống vợ chồng. Những chú Khỉ mãi ôm nỗi cô đơn quanh mình dù cho đã tìm được người chung đôi.

Tiên tri mù dự đoán 99% rạng đông thứ 2 ngày 29/8/2022, 3 con giáp này có sự thay đổi lớn về vận số, từ sáng đến tối chỉ thấy tài lộc đến - Ảnh 2

Vận trình công việc của tuổi Thân từ rạng đông thứ 2 ngày 29/8/2022 diễn ra tương đối ổn thoả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần từ rạng đông thứ 2 ngày 29/8/2022 có quý nhân đồng hành, dù có sai lầm cũng sẽ được đỡ đần, tìm ra cách giải quyết. Con giáp này nhanh nhẹn, thông minh nhưng hơi vội vàng, quý nhân sẽ dẫn dắt, định hướng và tiết chế để bản mệnh dừng đúng lúc, đi đúng đường.

Cát tinh nâng đỡ, công việc của bản mệnh đang có hậu thuẫn hơn bao giờ hết. Các việc được giao đều hoàn thành nhanh chóng và không có sai sót gì, tuổi Dần có thể hoàn toàn yên tâm khi kế hoạch tiến triển trôi chảy. Sự nghiệp hanh thông, có nhiều bước đột phá, hãy luôn giữ phong độ như hiện tại.

Trong ngày Mộc Thổ xung khắc, tình cảm không có tiến triển thuận lợi. Vợ chồng cơm không lành, canh chẳng ngọt, với ai độc thân thì mặt tình cảm chưa thật sự khởi sắc. Có lẽ trong giai đoạn này, bản mệnh nên tập trung hơn vào việc hoàn thiện bản thân và hỗ trợ gia đình.

Tiên tri mù dự đoán 99% rạng đông thứ 2 ngày 29/8/2022, 3 con giáp này có sự thay đổi lớn về vận số, từ sáng đến tối chỉ thấy tài lộc đến - Ảnh 3

Tuổi Dần từ rạng đông thứ 2 ngày 29/8/2022 có quý nhân đồng hành, dù có sai lầm cũng sẽ được đỡ đần, tìm ra cách giải quyết.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

Từ đúng 7h30p sáng mai 26/8, 3 con giáp này hãy cẩn thận vì sắp trúng số ĐỘC ĐẮC, ngồi không công danh phú quý cũng tự rơi vào người, một đời an nhàn số hưởng

Từ đúng 7h30p sáng mai 26/8, 3 con giáp này hãy cẩn thận vì sắp trúng số ĐỘC ĐẮC, ngồi không công danh phú quý cũng tự rơi vào người, một đời an nhàn số hưởng

Từ đúng 7h30p sáng mai 26/8, 3 con giáp này chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, Thần Tài tự gõ cửa không cần đi đâu xa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tử vi hôm nay tử vi 29/8 tử vi 29/8/2022 tử vi thứ 2 tử vi đầu tuần tử vi ngày mới con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 7 giờ 25 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 7 giờ 55 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng