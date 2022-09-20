Tiên tri mù chỉ đích danh 3 con giáp HOÀNG KIM, từ sau 20/9/2022 cải mệnh HOÀN TOÀN, cuộc đời giàu sang người người chúc tụng

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 03:30

3 con giáp này từ sau 20/9/2022 sẽ có chuyển biến bất ngờ về vận mệnh, cuộc đời hóa cầu vồng.

Tuổi Thìn

Từ sau 20/9/2022 Chính Tài mang tới tài lộc, tiền bạc dồi dào cho những người tuổi Thìn giỏi làm ăn. Thế nhưng nếu thu nhập có tăng lên thì cũng đừng nên tiêu xài hoang phí hay thay đổi lối sống, hãy giữ mọi thứ ở mức khiêm tốn thôi bạn nhé.

Thổ - Thủy xung khắc cho thấy bản mệnh đã tốn công vô ích làm việc gì mà bản thân không thực sự thích cho nên kết quả lúc này cũng không được như ý. Bạn rút ra khá nhiều bài học cho những lần như thế này để lần sau biết dùng thời gian của mình hiệu quả hơn.  

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú, khuyên bản mệnh làm mọi việc hôm nay đều tốt đẹp, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gả, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ thủy lợi, khai trương, dọn cỏ phá đất.

Tiên tri mù chỉ đích danh 3 con giáp HOÀNG KIM, từ sau 20/9/2022 cải mệnh HOÀN TOÀN, cuộc đời giàu sang người người chúc tụng - Ảnh 1

Từ sau 20/9/2022 Chính Tài mang tới tài lộc, tiền bạc dồi dào cho những người tuổi Thìn giỏi làm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Từ sau 20/9/2022 mọi việc trở nên thuận lợi hơn với tuổi Thân. Dù là đang đi làm hay đang ngồi trên ghế nhà trường thì thành tích của con giáp này cũng khiến cho không ít người phải trầm trồ thán phục.

Tài tinh ghé thăm, giúp thu nhập của tuổi Thân gia tăng đáng kể. Đây là nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái, cũng có thể là khoản tiền do may mắn trúng thưởng trúng số đem lại. Dù ít hay nhiều thì bản mệnh cũng nên biết cách quản lý cho thật tốt, đừng vội vã tiêu xài hoang phí.

Vận trình tình cảm của tuổi Thân có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ. Đã từ rất lâu rồi cả hai mới có một cuộc trò chuyện đầy cởi mở. Cả hai thêm hiểu về nhau, về những khó khăn mà hai người vướng phải. Có lẽ thời cơ bứt phá của con giáp này đã đến, hãy lấy đó làm động lực ngày càng làm tốt hơn.

Tiên tri mù chỉ đích danh 3 con giáp HOÀNG KIM, từ sau 20/9/2022 cải mệnh HOÀN TOÀN, cuộc đời giàu sang người người chúc tụng - Ảnh 2

Từ sau 20/9/2022 mọi việc trở nên thuận lợi hơn với tuổi Thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Từ sau 20/9/2022 hình ảnh đầy tích cực của của người tuổi Ngọ dưới sự che chở của Thực Thần sẽ giúp bạn mở ra những cánh cửa thú vị, cho bạn cơ hội được tương tác với những nhân vật quan trọng, có tầm ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của bạn. Đừng bỏ lỡ cơ hội của chính mình nhé.

Hỏa - Thủy xung khắc khiến cho những băn khoăn của bạn chất chồng vì cơ thể mệt mỏi, không nghĩ được gì nhiều. Nếu có thể bạn nên sắp xếp để hoàn thành công việc sớm, có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi.

Tiên tri mù chỉ đích danh 3 con giáp HOÀNG KIM, từ sau 20/9/2022 cải mệnh HOÀN TOÀN, cuộc đời giàu sang người người chúc tụng - Ảnh 3

Từ sau 20/9/2022 hình ảnh đầy tích cực của của người tuổi Ngọ dưới sự che chở của Thực Thần

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tam Tài mách bảo, tứ hỷ trợ vận vào ngày mai (18/9/2022), giải thưởng độc đắc 300 tỷ gọi tên 3 con giáp may mắn này

Tam Tài mách bảo, tứ hỷ trợ vận vào ngày mai (18/9/2022), giải thưởng độc đắc 300 tỷ gọi tên 3 con giáp may mắn này

Vào chiều mai (18/9/2022), 3 con giáp vượng tài, vượng lộc, vượng bình an, mọi may mắn và cơ hội đều đến.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi 20/9 tử vi 20/9/2022 tử vi thứ 3 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 33 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 38 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 41 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng