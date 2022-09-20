Tiên đoán 10 ngày cuối tháng 9/2022, 3 con giáp lên hương ngang hàng đại gia, đỏ cả tình lẫn tiền, gặt đầy giỏ phúc khí, dư dả tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 20:34

Tử vi có nói, trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, nếu biết nắm bắt cơ hội thì những con giáp may mắn này sẽ gặt hái thành công không ai bằng.

Tuổi Tý

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, tuổi Tý được dự đoán là con giáp may mắn nhất nhờ vận khí hanh thông. Từ đó mưu sự thuận lợi, cố gắng bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. Dù khối lượng công việc trong tháng cuối năm vô cùng khổng lồ nhưng chỉ cần bạn tập trung và làm mọi thứ tới nơi tới chốn thì chẳng có gì phải lo ngại. Nhân cơ hội này, bạn cũng có thể triển khai những dự định mới đã ấp ủ từ lâu.

Đặc biệt, người làm kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng sẽ có một tháng tất bật với các đơn hàng tới tấp. Bạn có thể chủ động đẩy mạnh mảng kinh doanh, buôn bán và đầu tư ngay từ thời gian này.

Tiên đoán 10 ngày cuối tháng 9/2022, 3 con giáp lên hương ngang hàng đại gia, đỏ cả tình lẫn tiền, gặt đầy giỏ phúc khí, dư dả tiêu xài - Ảnh 1
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, tuổi Tý được dự đoán là con giáp may mắn nhất nhờ vận khí hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng thành quả do công sức lao động của mình mang lại vào đúng 10 ngày cuối tháng 9/2022. Dưới sự phù trợ của Tam Hợp, dù là người làm trong công việc gì đi chăng nữa, chỉ cần bạn chăm chỉ, cố gắng thì ắt nhận được kết quả xứng đáng.

Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng lại càng thêm phần khẳng định những gì mà bản mệnh đạt được trong khoảng thời gian này là hoàn toàn xứng đáng. Bạn không chỉ nhận được sự yêu mến, tôn trọng của mọi người mà còn tăng tiến về mặt công danh, quyền thế. Tuy nhiên, nên nhớ một điều rằng dù đạt được thành công lớn đến đâu đi chăng nữa, bản mệnh cũng cần nhớ giữ thái độ khiêm tốn, chớ huênh hoang, hống hách, gây chướng mắt người khác.

Tiên đoán 10 ngày cuối tháng 9/2022, 3 con giáp lên hương ngang hàng đại gia, đỏ cả tình lẫn tiền, gặt đầy giỏ phúc khí, dư dả tiêu xài - Ảnh 2
Người tuổi Tỵ có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng thành quả do công sức lao động của mình mang lại vào đúng 10 ngày cuối tháng 9/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đường công danh của người tuổi Hợi có nhiều biến chuyển tích cực trong 10 ngày cuối tháng 9. Công việc hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến, miễn là bạn chấp nhận khó khăn và kiên trì, thành quả thu về sẽ thực sự xứng đáng. Thời điểm vận khí tốt lành như thế này, bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống.

Người làm kinh tế có thể đẩy mạnh kinh doanh, đầu tư bởi khả năng cao bạn sẽ được hỗ trợ vốn hoặc nhân lực. Có một số cơ hội mới mở ra đòi hỏi bản mệnh phải quyết định trong thời gian ngắn, đừng bỏ lỡ.

Tiên đoán 10 ngày cuối tháng 9/2022, 3 con giáp lên hương ngang hàng đại gia, đỏ cả tình lẫn tiền, gặt đầy giỏ phúc khí, dư dả tiêu xài - Ảnh 3
Đường công danh của người tuổi Hợi có nhiều biến chuyển tích cực trong 10 ngày cuối tháng 9 - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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