Tiền bạc thi nhau tìm đến nhà 3 con giáp vào đúng 11 giờ ngày 17/9: Ôm hết của trời cho, két tiền đầy ụ, tình duyên viên mãn như ý

Theo tử vi , các bạn tuổi Thân cũng đang trên đà thăng tiến. Xét một cách toàn diện, con giáp này có nhiều cơ hội thăng tiến, tài lộc tiến triển tốt, cần kiểm soát tốt tính kiêu ngạo và nóng nảy. Lời khuyên dành cho những chú Khỉ vào đúng 11 giờ ngày 17/9 là tránh hành động bốc đồng, hạn chế vay mượn cũng như thận trong khi liên quan đến tiền. Chỉ số hung tinh thấp, có thể nói thời điểm này là lúc vận khí mở ra với người tuổi Thân càng vượng. Đồng thời sức khoẻ của chính bản thân là điều cần chú ý, không nên làm việc quá sức.

Người tuổi Tý còn nổi tiếng là những người có linh cảm rất tốt. Trước khi xảy ra "biến", họ thường cảm nhận được rất nhanh và có những chuẩn bị của riêng mình, nên thiệt hại họ gặp phải thường là luôn ở mức có thể kiểm soát được.

Theo các chuyên gia phong thủy, vào đúng 11 giờ ngày 17/9 hầu như người tuổi Tý làm gì cũng thành công, suôn sẻ. Nếu biết nắm bắt cơ hội làm ăn, rất có thể họ sẽ trở nên giàu có bất ngờ vào cuối tháng. Giai đoạn này nguồn tài chính từ những nghề tay trái của bạn sẽ đổ về, cùng với việc tăng lương khiến cuộc sống của bạn no đủ, ấm êm hơn. Không những vậy, tình duyên của bạn cũng rất vượng, mọi thứ trở nên viên mãn, vượt trội.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp này rất chủ động tìm kiếm cơ hội nên thành quả tốt đẹp đến là điều xứng đáng vào đúng 11 giờ ngày 17/9. Bạn không bao giờ ngại khó ngại khổ, sẵn sàng chấp nhận cả thất bại để lần sau có thể làm tốt hơn lần trước. Lợi nhuận thu được đủ khiến bản mệnh thấy hài lòng về thành quả mình đã làm ra.

Nhân thời điểm cát khí lan tràn như này, người tuổi này cũng có thể tranh thủ tiến hành các dự định hợp tác làm ăn, ký kết hợp đồng ngay bởi cát tinh sẽ giúp việc xã giao của bạn diễn ra vô cùng thuận lợi và suôn sẻ, lợi nhuận tăng cao khá rõ.

Công danh sự nghiệp vẫn đang tiến triển khá tốt. Vận may đến đem theo nhiều tiềm năng phát triển ở các lĩnh vực mới. Bản mệnh tỏ ra hào hứng và ham học hỏi nên không khó để có thể tìm được cho mình cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.