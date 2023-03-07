Tiền bạc phủ lối, tấn tài tấn lộc vào 8h sáng ngày 7/3: 3 con giáp phất lên như cá gặp nước, buôn 1 lãi 10, tiền bạc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 07/03/2023 00:30

Những con giáp này được dự báo rất có lộc kinh doanh, làm ăn buôn bán phát đạt và gặp nhiều may mắn, buôn may bán đắt, "1 vốn 4 lời".

 

Tuổi Hợi

Trong thời gian này, người tuổi Hợi sẽ gặp rất nhiều may mắn trong chuyện kinh doanh, buôn bán. Họ cũng sẽ thành công khi mở rộng mặt hàng hay mở thêm cửa hàng, chi nhánh. Trong kinh doanh, người tuổi Hợi được các đối tác, khách hàng đánh giá cao bởi sự nghiêm túc, tận tâm, nhiệt tình và trách nhiệm của mình.

Tiền bạc phủ lối, tấn tài tấn lộc vào 8h sáng ngày 7/3: 3 con giáp phất lên như cá gặp nước, buôn 1 lãi 10, tiền bạc đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài mang lại tài lộc vô cùng rực rỡ cho con giáp tuổi Hợi trong tháng mới nên việc đầu tư có lợi cho bản mệnh lúc này. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này mở rộng các mối quan hệ xã giao, ký kết những hợp đồng làm ăn phù hợp. Bạn có thể làm quen được với những đối tác đầy triển vọng, đôi bên có thể hợp tác ăn ý và kiếm lời gấp bội

Tuổi Thìn

Vận trình của người tuổi Thìn tháng trước khó khăn thế nào thì trong thời gian này sẽ được bù đắp. Thìn sẽ thấy sự chuyển biến lớn trong vận trình của mình. Cụ thể, vận trình sự nghiệp của Thìn hanh thông, dễ được quý nhân giúp đỡ, mọi mặt đều trở nên tốt hơn.

Người tuổi Thìn dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng sẽ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo. Thìn vốn là người chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu để có thể thăng chức, tăng lương. Điều này hoàn toàn có thể đến với người tuổi Thìn trong thời gian tới.

Tiền bạc phủ lối, tấn tài tấn lộc vào 8h sáng ngày 7/3: 3 con giáp phất lên như cá gặp nước, buôn 1 lãi 10, tiền bạc đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết người tuổi Thìn sẽ duy trì nhiều liên lạc hơn trong tháng này, chi tiêu có tăng nhưng đều là khoản xứng đáng, cần thiết. Lời khuyên dành cho người tuổi Thìn trong tháng 12 này là luôn trân trọng và biết ơn những người đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu là con giáp hiền lành, lạc quan, yêu đời. Con giáp này sống thực tế, kiên nhẫn, bền bỉ và cực kỳ khôn khéo. Khi gặp khó khăn, trở ngại, con giáp này vẫn bình tĩnh, tìm cách giải quyết vấn đề. Dù gặp thất bại, họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Trong thời gian này, vận trình của con giáp tuổi Sửu có nhiều xáo trộn, tài lộc của họ ngày càng nở rộ. Họ giữ được thái độ sống tích cực, vận may liên tiếp gõ cửa.

Tiền bạc phủ lối, tấn tài tấn lộc vào 8h sáng ngày 7/3: 3 con giáp phất lên như cá gặp nước, buôn 1 lãi 10, tiền bạc đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này được cấp trên trọng dụng, nhận được thêm công việc, dự án mới nên kiếm tiền về đầy túi. Trong khi đó, người làm kinh doanh có cơ hội tiếp xúc với các đối tác, tạo tiền đề để hợp tác thành công. Việc nắm bắt những cơ hội phù hợp với bản thân giúp họ đảo ngược tình thế, vượt qua khó khăn, trở thành người giàu có trong tương lai.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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