Tiền bạc khắp nơi thi nhau chảy vào túi 3 con giáp vào đúng 21 giờ ngày 29/9: Hoạch tài vượng phát, như ý cát tường, giàu có không ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 29/09/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tiền tài tăng như vũ bão, đường làm ăn thêm phần thuận lợi vào đúng 21 giờ ngày 29/9.

Tuổi Dần

Trong tử vi của 12 con giáp, người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo.

Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Vào đúng 21 giờ ngày 29/9, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng.

Tiền bạc khắp nơi thi nhau chảy vào túi 3 con giáp vào đúng 21 giờ ngày 29/9: Hoạch tài vượng phát, như ý cát tường, giàu có không ai bì kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người hiền lành, chăm chỉ, chỉ quan tâm đến việc mình làm và nỗ lực hết sức để xây dựng cuộc sống tươi đẹp. Tháng 9 không phải là tháng may mắn với tuổi Mùi nhưng họ chưa bao giờ nản lòng.

Tuổi Mùi có sự kiên trì và bản lĩnh, những lúc gặp khó khăn, họ đều cho đó là thử thách cần phải vượt qua. Tuổi Mùi không quá hy vọng vào điều gì nên họ cũng ít khi thất vọng, khi nào họ có duyên với cuộc sống sung túc thì sẽ hạnh phúc đón nhận điều đó.

Tử vi học có nói, chỉ cần chịu đựng thêm một chút, vào đúng 21 giờ ngày 29/9, cuộc sống tuổi Mùi sẽ thay đổi. Cụ thể, nửa đầu năm, mọi may mắn sẽ tìm đến tuổi Mùi giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và công việc.

Những khó khăn còn tồn đọng đều được giải quyết êm đẹp, đặc biệt hơn là tài vận của tuổi Mùi ngày càng dồi dào. Đối với những người kinh doanh, làm ăn, chỉ cần đầu tư 1 đã có thể thu được lợi nhuận gấp 10, dự kiến vào đúng 21 giờ ngày 29/9 sẽ là thời điểm tuyệt vời với tuổi Mùi.

Tiền bạc khắp nơi thi nhau chảy vào túi 3 con giáp vào đúng 21 giờ ngày 29/9: Hoạch tài vượng phát, như ý cát tường, giàu có không ai bì kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi phương Đông có nói, Mão sẽ song hỷ lâm môn, chẳng những tài chính khởi sắc mà vận tình duyên cũng đỏ như son. Họ kiếm được bộn tiền, chắc chắn sẽ thăng chức tăng lương. Nhờ vậy, Mão chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong, có nhiều thời gian vun đắp cho chuyện tình cảm của mình.

Vào đúng 21 giờ ngày 29/9, Mão càng thêm phúc thêm phần. Đặc biệt, con giáp này sẽ có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm khiến ngay chính họ cũng sửng sốt trước số tiền quá lớn mà mình có được.

Tiền bạc khắp nơi thi nhau chảy vào túi 3 con giáp vào đúng 21 giờ ngày 29/9: Hoạch tài vượng phát, như ý cát tường, giàu có không ai bì kịp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi ngay 29/9 tu vi ngay 30/9 tu vi hang ngay

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng