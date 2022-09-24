Thương Quan trỗi dậy đánh bật TAM TAI: qua ngày 24/9 3 con giáp trở mình, PHÚC KHÍ TRÀN VỀ như trời như biển

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 04:30

Qua ngày 24/9, 3 con giáp này trỗi dậy với sức mạnh phi thường, Tam Tai không còn là vấn đề nữa.

Tuổi Mão

Qua ngày 24/9, được Thực Thần ghé thăm, người tuổi Mão có thể tận dụng thời gian này để tham gia đầu tư kinh doanh theo hướng mới. Đây có thể là cơ hội để bạn kiếm tiền về đầy tay đó, đừng bỏ lỡ kẻo hối tiếc về sau. 

Tuy nhiên với người làm công ăn lương, đừng vì ham cái lợi trước mắt mà bỏ bê công việc. Mọi thứ sẽ chẳng thể được như ý muốn của bạn nếu bạn cứ tiếp tục lơ là thiếu tập trung như thế. 

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 19 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Vì vậy bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Thương Quan trỗi dậy đánh bật TAM TAI: qua ngày 24/9 3 con giáp trở mình, PHÚC KHÍ TRÀN VỀ như trời như biển - Ảnh 1

Qua ngày 24/9, được Thực Thần ghé thăm, người tuổi Mão có thể tận dụng thời gian này để tham gia đầu tư kinh doanh theo hướng mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Qua ngày 24/9, trong công việc, con giáp này luôn có trách nhiệm, hết mình vì nhiệm vụ. Vì thế nên những công sức của người tuổi Dần bỏ ra sẽ được ghi nhận xứng đáng. Bản mệnh hãy cố gắng phát huy những điểm mạnh này nhiều hơn nữa.

Khi Chính Ấn tọa mạng thì để người tuổi Dần tìm đúng con đường tài lộ là tương đối khó. Thường do chính bạn hay có những suy nghĩ chi tiêu bất ngờ mà không giữ được tiền.

Tình cảm gặp Chính Ấn vận chủ về một ngày thuận lợi. Về chuyện tình cảm bạn thận trọng không phải là đề phòng đối phương mà họ vì quan tâm nên không muốn vồ vập. Quan niệm gia đình mạnh mẽ nên người có gia đình rất biết cách chăm sóc ngôi nhà của mình. Bạn ít khi nói ra lời mà chủ yếu thể hiện ở hành động.

Thương Quan trỗi dậy đánh bật TAM TAI: qua ngày 24/9 3 con giáp trở mình, PHÚC KHÍ TRÀN VỀ như trời như biển - Ảnh 2

Qua ngày 24/9, trong công việc, con giáp này luôn có trách nhiệm, hết mình vì nhiệm vụ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Qua ngày 24/9 cát thần ghé thăm, tuổi Ngọ có thể tận dụng thời gian này để tham gia đầu tư kinh doanh theo hướng mới. Đây có thể là cơ hội để bản mệnh kiếm tiền về tay, đừng bỏ lỡ kẻo hối tiếc về sau.

Tuy nhiên với người làm công ăn lương, đừng vì ham cái lợi trước mắt mà bỏ bê công việc. Mọi thứ sẽ chẳng thể được như ý muốn nếu con giáp này cứ tiếp tục lơ là thiếu tập trung như thế.

Thương Quan trỗi dậy đánh bật TAM TAI: qua ngày 24/9 3 con giáp trở mình, PHÚC KHÍ TRÀN VỀ như trời như biển - Ảnh 3

Qua ngày 24/9 cát thần ghé thăm, tuổi Ngọ có thể tận dụng thời gian này để tham gia đầu tư kinh doanh theo hướng mới.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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