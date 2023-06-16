Tuổi Tỵ gặp khó khăn trong việc duy trì sự tập trung cho công việc trong ngày Thương Quan ảnh hưởng. Hung thần này khiến bạn dễ bị phân tâm bởi những việc xảy ra xung quanh, có thể rơi vào vòng xoáy thị phi do lo chuyện bao đồng. Điều này sẽ tác động không nhỏ tới các kế hoạch của bạn.

Chuyện tình cảm trong ngày này vốn đang tốt đẹp lại nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi rất khó để giải quyết. Có lẽ là bản mệnh và người ấy ngày càng thiếu đi sự hòa hợp khi giao tiếp và tương tác với nhau nên khoảng cách dần bị nới rộng, đôi bên không tìm được tiếng nói chung.

Ngày này bạn cũng nên để ý lời ăn tiếng nói của mình sao cho kín kẽ nếu không có thể bị lợi dụng bất cứ lúc nào. Hãy nhớ đối thủ luôn chực chờ cơ hội, chỉ đợi bạn mắc sai lầm để hạ bệ và cướp lấy những gì người tuổi Tị đang có, vì vậy đừng lơ là mất cảnh giác nhé.

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra gặp khó khăn do ảnh hưởng của Hung Tinh. Người tuổi này sẽ gặp những tình huống nằm ngoài dự liệu nên mất khá nhiều thời gian mới có thể cân bằng được công việc hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc kém hanh thông. Dường như con giáp này cần phải cố gắng tiết kiệm chi tiêu do nguồn thu bị chững lại trong khoảng thời gian này. Hãy chủ động tìm kiếm những công việc tay trái để cải thiện nguồn thu nhập vào lúc này.

Vận trình tình cảm vượng sắc. Đối phương và bạn có nhiều thời gian bên nhau để chia sẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống, từ đó mới có thể thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Tuổi Mão

Tử vi vui hôm nay ngày 16/6/2023 của 12 con giáp cho thấy Tỷ Kiên xuất hiện là nguyên nhân khiến công việc của tuổi Mão có điềm báo gặp phải rắc rối, trở ngại do có tiểu nhân chơi xấu hoặc người nào đó cố tình cản trở. Bạn dễ trở nên do dự nên cũng có thể bị nẫng tay trên nhiều cơ hội “ngon ăn”.

Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là lý do chính khiến tuổi Mão không phát huy được khả năng của mình một cách tốt nhất. Thậm chí, bạn còn tốn thời gian xử lý sự cố do tiểu nhân gây ra, làm gì còn thời gian để làm việc mới. Cứ thế tạo thành một vòng luẩn quẩn, bạn sẽ là người chịu nhiều bất lợi nhất.

Ngũ hành sinh xuất nên chuyện tình cảm chẳng như ý muốn. Tuổi Mão chưa tìm được người trong mộng, chỉ biết ngậm ngùi hâm mộ hạnh phúc của người khác. Không phải bạn không có ai theo đuổi, mà do quá đào hoa, hay tán tỉnh lung tung nên sau cùng rơi vào tình cảnh “ngày lắm mối tối nằm không”.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.