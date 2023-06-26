Thương Quan giáng họa vào thứ Hai ngày 26/6, 3 con giáp sự nghiệp lao dốc, tiền tài khó tụ dễ tán, bị kẻ xấu bày mưu hãm hại

Tử vi ngày mới Thương Quan giáng họa, người tuổi Tỵ dễ vướng phải mâu thuẫn với người làm lãnh đạo. Đôi bên có những ý kiến trái chiều và bạn muốn bảo vệ bằng được những quan điểm của mình, bất kể nói những lời công kích khiến đối phương khó chịu.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Đông phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay giã bột và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Những hành động bạn thực hiện trong ngày hôm nay có thể gây hối tiếc cho bạn trong tương lai. Con giáp này cần chú ý hơn đến cách hành xử của mình, đặc biệt nếu bạn còn muốn ở lại lâu dài trong tập thể. Nếu mất lòng cấp trên, mai sau bạn khó có thể được trao cơ hội phát triển.

Tuổi Tý

Cục diện Tương Hình khiến người tuổi Tý dễ trở thành mục tiêu công kích của kẻ xấu. Bạn cần cẩn thận trong từng đường đi nước bước, chớ tự tạo ra sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, bạn cần ý thức được điểm mạnh của mình nằm ở đâu để phát huy phù hợp, chớ nên mù quáng chạy theo người này, người khác. Đầu tư vào những hạng mục không phù hợp chỉ khiến bạn tốn kém vô ích mà thôi.

Thủy sinh Mộc, may mắn mà chuyện tình cảm của bản mệnh lại tiến triển rất suôn sẻ. Bản mệnh nhận được sự ủng hộ của nửa kia, nhờ vậy mà bạn có đủ quyết tâm và lòng dũng cảm để tiến về phía trước, không khuất phục hoàn cảnh.

Tuổi Sửu

Vận trình không tốt ảnh hưởng đến mọi mặt của tuổi Sửu trong ngày thứ Hai 26/06/2023. Công việc gặp nhiều trở ngại, bản thân thì khó giữ bình tĩnh khi liên tục xảy ra những bất đồng quan điểm với đồng nghiệp hay cấp trên. Tài vận cũng không được khả quan, tiền tài khó tụ dễ tán cho nên cần tránh chi tiêu những khoản tiền lớn vào thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

Vướng phải những ngôi sao xấu trong ngày thứ Hai này cho nên tuổi Sửu dễ vướng phải những thị phi tranh lợi đoạt tài chốn công sở. Nếu có thể thì hãy tránh xa chúng trước khi mọi việc trở nên xấu đi nhé.

Vận khí không tốt nên tuổi Sửu cần quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về tim mạch, thiếu máu hay đường ruột. Nếu phát hiện bất cứ điều gì bất thường, hãy mau chóng đi khám để được chữa trị kịp thời nhé.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.