Thượng đế hạ giới từ ngày 18/9 đến 29/9, 3 con giáp chờ đón lộc trời, gom hết của cải, tích vàng đầy kho

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 08:03

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ vàng bạc đầy ắp, thăng hoa cả tiền lẫn tình, sớm mua nhà mua xe trong thời gian từ 18/9 đến 29/9.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này có sức quyến rũ và khí chất nổi bật, khó lẫn nhưng đồng thời lại rất nghiêm khắc với bản thân. Thời gian từ ngày 18/9 đến 29/9, tài vận của Dần sẽ trở nên hanh thông và sáng sủa hơn trước rất nhiều. Bạn có thể đón nhận nhiều tin vui đến với gia đình mình, đồng thời, gặt hái thành công trên con đường kiếm tiền.

Cả quyền lực và tài lộc của bạn đều hứa hẹn phát triển, đời sống vật chất được nâng cao. Chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có một tháng sung túc và phát tài phát lộc. Gia đình là nơi con giáp này hướng về, tìm kiếm những phút giây hạnh phúc, thư thái bên người thân. Đây cũng là ngày mà bạn nghĩ về những cột mốc quan trọng của cuộc đời, cũng như những hồ nghi của riêng bản thân mà bạn buộc lòng phải đối mặt và giải quyết chúng.

Thượng đế hạ giới từ ngày 18/9 đến 29/9, 3 con giáp chờ đón lộc trời, gom hết của cải, tích vàng đầy kho - Ảnh 1
Thời gian từ ngày 18/9 đến 29/9, tài vận của Dần sẽ trở nên hanh thông và sáng sủa hơn trước rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp rất nhiều vận may liên quan đến tiền bạc từ ngày 18/9 đến 29/9. Cuộc sống của bạn sẽ tràn ngập sự thỏa mãn, sung túc về của cải, vật chất và hy vọng. Tài vận tăng lên gấp bội, vận may không chỉ tăng vọt mà vận khí cũng ập đến. Công việc, kinh doanh có nhiều tiến triển, đồng thời cũng sẽ giàu sang phú quý, sống vui vẻ, khỏe mạnh, vận khí hanh thông, có hỷ sự thăng quan tiến chức, tài lộc hanh thông, sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền.

Trong chuyện tình cảm mọi việc cũng diễn ra rất nhanh. Bạn có thể nhận thấy sự phát triển nhanh chóng của một mối quan hệ mới chớm nở. Chẳng có quy định về việc phải hẹn hò bao lâu mới nên tiến thêm một bước. Trực giác của bạn trong thời này khá là tốt, vì vậy đừng để những lời khuyên không thiện chí làm hỏng việc của bạn.

Thượng đế hạ giới từ ngày 18/9 đến 29/9, 3 con giáp chờ đón lộc trời, gom hết của cải, tích vàng đầy kho - Ảnh 2
Người tuổi Mùi sẽ gặp rất nhiều vận may liên quan đến tiền bạc từ ngày 18/9 đến 29/9 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thời gian từ ngày 18/9 đến 29/9 sẽ hứa hẹn đem đến nhiều điều tốt lành cho con giáp tuổi Ngọ trong công việc kinh doanh. Mọi người rất vui vẻ muốn được hợp tác với bạn. Khi tham gia thỏa thuận, bạn có thể mạnh dạn đưa ra cách yêu sách của mình, nhưng khi chốt thỏa thuận, hãy đảm bảo rằng cả hai bên đều được lợi. Lúc này, xây dựng uy tín quan trọng hơn việc kiếm được bao nhiêu tiền. Tiền sẽ đến với bạn nhưng chưa phải lúc này. Thành công của bạn trong năm nay là loại thành công đến từ từ, đừng mong đợi phát tài chỉ trong chốc lát.

Tình cảm của các cặp đôi đang yêu ngày chín muồi, thậm chí hai người có thể lên kế hoạch cho việc kết hôn ngay sau Tết, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Người độc thân có “vệ tinh” theo đuổi. Do đó, bạn nên biết nắm bắt cơ hội làm quen và giao lưu nhiều hơn để tìm được “nửa kia” thích hợp.

Thượng đế hạ giới từ ngày 18/9 đến 29/9, 3 con giáp chờ đón lộc trời, gom hết của cải, tích vàng đầy kho - Ảnh 3
Thời gian từ ngày 18/9 đến 29/9 sẽ hứa hẹn đem đến nhiều điều tốt lành cho con giáp tuổi Ngọ trong công việc kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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