Trong công việc, tuổi Thìn cần cẩn thận với cấp dưới, đối thủ làm ăn ngay gần kẻo bị hại. Thương trường như chiến trường nên ai cũng muốn hơn người, bản mệnh nên cẩn thận kẻo bị cướp khách, cướp mối làm ăn. Vận tài lộc ổn định. Trong nhà có bàn thờ thổ địa, thần Tài thì nên chăm sóc cẩn thận để được cho lộc, không nên xem thường vấn đề tâm linh nếu muốn ăn nên làm ra.

Về mặt tình cảm, trong nhà mọi chuyện xào xáo, vợ chồng lục đục, to tiếng, nếu không giữ được bình tĩnh thì rất có thể sẽ khiến tình trạng trầm trọng hơn. Trong mọi tình huống, tuổi Thìn cần phải giữ bình tĩnh cho mình, nóng giận mất khôn.

Chính Ấn chiếu mệnh cho thấy vận trình công việc của Tị tăng tiến, những vấn đề khó khăn đều được giải quyết triệt để. Nhìn thấy ưu điểm của người khác bạn nên hoan hỉ chứ đừng ghen tị, càng khiêm nhường thì sự nghiệp của bạn càng nhanh được phát triển hơn người. Tiền tài tốt đẹp hơn hẳn vì có Tam Hợp cục dẫn đường. Bạn là con giáp tiết kiệm, đang ngày càng thắt chặt chi tiêu hơn nữa, cố gắng tích cóp cho những dự định trong tương lai. Bên cạnh đó may mắn cũng đang đến với bạn theo nhiều cách khác nhau, đặc biệt là những bạn đang kinh doanh.

Cục diện Hỏa sinh Thổ giúp tình duyên của con giáp này đi lên. Tâm ôn hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập của bạn gần đây, Tị không còn cáu gắt vô cớ với người thân nữa. Trong tình yêu những cãi vã lớn sẽ biến thành chuyện nhỏ, nửa kia sẽ là người nhường nhịn bạn nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ khá may mắn trên con đường sự nghiệp. Con giáp này thảnh thơi, không còn vướng bận đến công việc, có tiếng nói trong nhóm ở cơ quan. Tuy nhiên cần khiêm tốn để mọi việc được suôn sẻ. Tài lộc ở mức khá tốt, tiền tài hanh thông. Khả năng cao bản mệnh sẽ bỏ túi số tiền không nhỏ, đủ để trang trải cuộc sống và thúc đẩy bản mệnh kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình, tương lai cực kỳ rạng ngời, ánh đang chờ đón bản mệnh phía trước.

Tính cách của tuổi Ngọ cực đoan, dễ phạm tiểu nhân, quan hệ người thân gần ít xa nhiều. Anh chị em họ hàng có nhiều nhưng toàn ở xa, không được nhờ, toàn phải dựa vào sức mình, nay gặp khó khăn cũng phải chật vật tự lo lắng hết mọi chuyện.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm