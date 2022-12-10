Thực đơn hợp mệnh vào tháng 9 của ba con giáp thuộc Tam hợp Hỏa cục, vượng tài lộc, sức khỏe cho gia chủ, bình yên cho gia đạo

Về cơ bản, tháng 9 là khoảng thời gian khá may mắn đối với người tuổi Dần trên phương diện sự nghiệp. Tuy nhiên vấn đề tình cảm và sức khỏe lại cần nhận được sự quan tâm đúng mực hơn.

Tuổi Dần hay mắc tật xấu đó là "cả thèm chóng chán", chính điều này ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của bạn. Nếu muốn nhìn thấy kết quả cuối cùng, bạn nên làm việc chuyên tâm hơn, đừng thấy khó khăn mà nản.

Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên: Trên phương diện làm ăn, bạn tập trung vào công việc của mình. Về chuyện tình cảm thì cần quan tâm đến những người mình yêu thương. Bạn không nên cố gắng hết sức để kiếm tiền, để thăng chức tăng lương mà lại thờ ơ, thiếu chăm sóc người thân của mình.

Màu sắc may mắn của bản mệnh trong tháng 9 là màu xanh dương. Bạn nên thưởng thức những món ăn từ đậu biếc, các món bánh/kem có màu xanh dương nhé!

2. Thực đơn cho tuổi Ngọ

Đây cũng là tháng may mắn với con giáp này, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Bản mệnh có cơ hội thăng quan tiến chức, gặt hái thành quả do đã cố gắng không mệt mỏi, khiến mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, phương diện tài lộc có tốt và có xấu, bản mệnh cần chú ý hơn trong cách cư xử với những người thân thiết. Chỉ khi bạn biết lắng nghe và hạ cái tôi của mình xuống, cố gắng thấu hiểu mọi người thì hạnh phúc gia đình mới được giữ vững.

Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên: Cần chăm chỉ làm việc hơn. Nên quan tâm và biết san sẻ với người khác. Thận trọng với những lời nói xu nịnh, cân nhắc trước khi đầu tư. Không nên quá khoa trương, tránh nói chuyện hoa mỹ gây ấn tượng phản cảm cho người đối diện.

Màu sắc may mắn của tháng 9 là màu nâu, màu vàng. Những món ăn bổ dưỡng, thu hút tài lộc, xua đuổi đen đủi là cá kho, thịt kho coca, canh cua, đậu rán, trứng chiên.

3. Thực đơn tuổi Tuất

Trong tháng 9 tới, người tuổi Tuất phải đối diện với nhiều áp lực bủa vây. Sự nghiệp của bạn gặp nhiều khó khăn, bế tắc. Chuyện kiếm tiền cũng khó có thể diễn ra thuận lợi trong thời điểm này. Bạn bắt tay vào làm dự án gì cũng bị ngăn trở, cũng bị gây khó dễ, khiến tinh thần đi xuống, không tìm ra quyết tâm để làm việc. Chuyện chuyện tình cảm, bản mệnh lâm vào tình trạng bi quan nên khó có thể mở lòng ra với người khác. Cuộc sống gia đình dễ gặp lục đục, bằng mặt chứ không bằng lòng giữa các thành viên trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên: Con giáp nên cần cù chăm chỉ, nỗ lực thì sẽ thành công. Mặt khác phải tìm cách giải trí cho đầu óc thư thái, đừng ép mình thái quá mà hại cho sau này.

Món ăn mang màu nâu sẽ giúp con giáp này có được tài vận may mắn, hanh thông. Ví dụ như món chạo chân giò, thịt kho tàu, cá kho.

* Bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.