"Thuận buồm xuôi gió, nước chảy hoa trôi", bình minh 21/9 TOP 3 CON GIÁP giàu sang này thăng tiến bất ngờ, hỉ sự như mơ, hạnh phúc vô bờ

Bình minh 21/9, 3 con giáp phú quý này sẽ phất lên như diều gặp gió, vạn sự như ý, hỉ sự như mơ.
- Trúng số độc đắc vào 16 chiều mai (20/9), 3 con giáp như Phượng Hoàng tái sinh từ đống tro tàn, tiền bạc đổ về như thác, sự nghiệp bừng sáng, ung dung ngồi hưởng lộc trời, thuận thế làm giàu
- Đúng 7 ngày tới (20/9 - 26/9): Phật độ may mắn hút tài vận, trời thương ban cho 3 con giáp nảy lộc nở hoa, tin vui liên tiếp, trúng số độc đắc, tha hồ thu hái trái ngọt cho gia đình
Tuổi Mão
Trên phương diện sự nghiệp, tuổi Mão gặp nhiều điều may mắn vào bình minh 21/9. Người làm lãnh đạo có thể nhận được sự nể phục của cấp dưới, trong khi đó, những người làm công ăn lương có thể tìm được cơ hội làm vừa lòng cấp trên.
Tuy nhiên tình hình tài chính không có nhiều biến động trong tuần này. Mọi việc đều đang ở bước khởi động nên bản mệnh chớ vội trông đợi lợi nhuận sẽ đến ngay với mình. Con giáp này cần tiếp tục cố gắng thì trong khoảng thời gian không xa, bản mệnh sẽ gặt hái được kết quả như ý muốn.
Trên phương diện tình cảm, một số hiểu lầm có thể xảy đến với các cặp đôi vào thời điểm đầu tuần, khiến hai người hiểu lầm nhau. Tuy nhiên, nếu đôi bên chịu bình tĩnh tâm sự, chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì sau đó, mọi vấn đề đều có thể giải quyết nhẹ nhàng.
Ảnh minh họa: Internet
Tuổi Tỵ
Tử vi bình minh 21/9 khẳng định những cố gắng từ trước đến nay của tuổi Tỵ chẳng hề uổng phí. Con giáp này có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn và nhận được sự tôn trọng, ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.
Cách xử lý tình huống nhanh nhẹn, vững vàng là yếu tố giúp bản mệnh ghi điểm trong mắt cấp trên. Con giáp này không sợ đối mặt với khó khăn mà cho rằng, đó chính là cơ hội để mình trở nên nổi bật và vươn lên vị trí cao hơn.
Tuổi Dần
Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay bình minh 21/9 diễn ra thuận lợi. Ảnh hưởng của Tuất Dần bán hợp đem lại cho người tuổi Dần một ngày làm việc trôi chảy, dễ dàng. Bản mệnh tính đâu đúng đó, cùng với khả năng quyết đoán và cân bằng tốt thời gian biểu nên thúc đẩy được hiệu quả công việc.
Tình cảm: Vận trình tình cảm viên mãn, đượm nồng tình cảm. Tuổi Dần mỗi khi trở về nhà đều cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm chân thành từ người bạn đời của mình. Người độc thân bắt được những tín hiệu tích cực, ví như sẽ gặp được ý trung nhân.
*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.