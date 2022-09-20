"Thuận buồm xuôi gió, nước chảy hoa trôi", bình minh 21/9 TOP 3 CON GIÁP giàu sang này thăng tiến bất ngờ, hỉ sự như mơ, hạnh phúc vô bờ

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 20:35

Bình minh 21/9, 3 con giáp phú quý này sẽ phất lên như diều gặp gió, vạn sự như ý, hỉ sự như mơ.

Tuổi Mão

Trên phương diện sự nghiệp, tuổi Mão gặp nhiều điều may mắn vào bình minh 21/9. Người làm lãnh đạo có thể nhận được sự nể phục của cấp dưới, trong khi đó, những người làm công ăn lương có thể tìm được cơ hội làm vừa lòng cấp trên.

Tuy nhiên tình hình tài chính không có nhiều biến động trong tuần này. Mọi việc đều đang ở bước khởi động nên bản mệnh chớ vội trông đợi lợi nhuận sẽ đến ngay với mình. Con giáp này cần tiếp tục cố gắng thì trong khoảng thời gian không xa, bản mệnh sẽ gặt hái được kết quả như ý muốn.

Trên phương diện tình cảm, một số hiểu lầm có thể xảy đến với các cặp đôi vào thời điểm đầu tuần, khiến hai người hiểu lầm nhau. Tuy nhiên, nếu đôi bên chịu bình tĩnh tâm sự, chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì sau đó, mọi vấn đề đều có thể giải quyết nhẹ nhàng.

'Thuận buồm xuôi gió, nước chảy hoa trôi', bình minh 21/9 TOP 3 CON GIÁP giàu sang này thăng tiến bất ngờ, hỉ sự như mơ, hạnh phúc vô bờ - Ảnh 1

Trên phương diện sự nghiệp, tuổi Mão gặp nhiều điều may mắn vào bình minh 21/9.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi bình minh 21/9 khẳng định những cố gắng từ trước đến nay của tuổi Tỵ chẳng hề uổng phí. Con giáp này có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn và nhận được sự tôn trọng, ngưỡng mộ của mọi người xung quanh.

Cách xử lý tình huống nhanh nhẹn, vững vàng là yếu tố giúp bản mệnh ghi điểm trong mắt cấp trên. Con giáp này không sợ đối mặt với khó khăn mà cho rằng, đó chính là cơ hội để mình trở nên nổi bật và vươn lên vị trí cao hơn.

'Thuận buồm xuôi gió, nước chảy hoa trôi', bình minh 21/9 TOP 3 CON GIÁP giàu sang này thăng tiến bất ngờ, hỉ sự như mơ, hạnh phúc vô bờ - Ảnh 2

Tử vi bình minh 21/9 khẳng định những cố gắng từ trước đến nay của tuổi Tỵ chẳng hề uổng phí.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay bình minh 21/9 diễn ra thuận lợi. Ảnh hưởng của Tuất Dần bán hợp đem lại cho người tuổi Dần một ngày làm việc trôi chảy, dễ dàng. Bản mệnh tính đâu đúng đó, cùng với khả năng quyết đoán và cân bằng tốt thời gian biểu nên thúc đẩy được hiệu quả công việc.

Tình cảm: Vận trình tình cảm viên mãn, đượm nồng tình cảm. Tuổi Dần mỗi khi trở về nhà đều cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm chân thành từ người bạn đời của mình. Người độc thân bắt được những tín hiệu tích cực, ví như sẽ gặp được ý trung nhân.

'Thuận buồm xuôi gió, nước chảy hoa trôi', bình minh 21/9 TOP 3 CON GIÁP giàu sang này thăng tiến bất ngờ, hỉ sự như mơ, hạnh phúc vô bờ - Ảnh 3

Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay bình minh 21/9 diễn ra thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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