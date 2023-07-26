Thứ Tư ngày 26/7/2023: Trời Phật thấu lòng thành, 3 con giáp chuyện dữ hóa lành, TÀI LỘC tràn trề, chẳng cần bon chen túi tiền vẫn chật ních

Tâm linh - Tử vi 26/07/2023 02:30

Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, quan trọng là con giáp này có biết cách nắm bắt cơ hội hay không mà thôi.

Tuổi Tuất

Công việc trong ngày này may mắn nhờ Tam Hội cục nâng đỡ. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này theo đuổi việc kinh doanh buôn bán. Bạn cũng cần mạnh dạn hơn trong việc mở rộng kinh doanh, nhập hàng mới, thử công thức mới hoặc hợp tác cùng đối tác mới trong thời gian tới. 

Thứ Tư ngày 26/7/2023: Trời Phật thấu lòng thành, 3 con giáp chuyện dữ hóa lành, TÀI LỘC tràn trề, chẳng cần bon chen túi tiền vẫn chật ních - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc chủ yếu đến từ công việc chính nhờ có Chính Tài chiếu vận. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, quan trọng là con giáp này có biết cách nắm bắt cơ hội hay không mà thôi. Những ai thích an phận thì cứ chuyên tâm vào công việc chính ắt sẽ được tổ tiên phù hộ. 

Tình cảm thắm thiết hơn mọi ngày nhờ cục diện Thổ sinh Kim. Đừng quên sau lưng bạn còn có gia đình ủng hộ nên không được nghĩ bi quan. Bạn trẻ độc thân không cần cố gắng có điều này, thứ kia để người khác yêu mình đâu, hãy cứ yêu bản thân thì người yêu bạn thật lòng sẽ đến.

Tuổi Thìn

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vào ngày thứ Tư 26/07/2023 này, tuổi Thìn được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Cuộc sống là thế, không có điều gì dễ dàng cả, quan trọng là cách tuổi Thìn nhìn nhận vấn đề, nếu con giáp này xem là cơ hội thì sẽ là cơ hội còn nếu xem đó là bất lợi thì nó trở thành bất lợi, do vậy mà bản thân tuổi Thìn nên đối diện mọi việc với thái độ tích cực và lạc quan hơn.

Thứ Tư ngày 26/7/2023: Trời Phật thấu lòng thành, 3 con giáp chuyện dữ hóa lành, TÀI LỘC tràn trề, chẳng cần bon chen túi tiền vẫn chật ních - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên của tuổi Thìn hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của tuổi Thìn và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Tuổi Sửu

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng thứ Tư 26/07/2023, tuổi Sửu có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Thứ Tư ngày 26/7/2023: Trời Phật thấu lòng thành, 3 con giáp chuyện dữ hóa lành, TÀI LỘC tràn trề, chẳng cần bon chen túi tiền vẫn chật ních - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc trong ngày thứ Tư này không quá dồi dào nhưng tuổi Sửu vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu trong ngày thứ năm này khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Sửu nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

3 con giáp độc lập, cầu tiến, 5 ngày cuối tháng 7 giơ tay hái LỘC VÀNG, tiền đồ ngày một rộng mở, phú quý vinh hoa bung tỏa ngập tràn

3 con giáp độc lập, cầu tiến, 5 ngày cuối tháng 7 giơ tay hái LỘC VÀNG, tiền đồ ngày một rộng mở, phú quý vinh hoa bung tỏa ngập tràn

3 con giáp có sẵn nền móng vững chắc, con đường phía trước cũng xuôi chèo mát mái nên mọi sự thuận buồm xuôi gió.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày Tử vi hôm nay tử vi ngày 26/7/2023

TIN MỚI NHẤT

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Ngoại tình 54 phút trước
Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 2 giờ 39 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'