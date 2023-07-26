Thứ Tư ngày 26/7/2023: Trời Phật thấu lòng thành, 3 con giáp chuyện dữ hóa lành, TÀI LỘC tràn trề, chẳng cần bon chen túi tiền vẫn chật ních

Công việc trong ngày này may mắn nhờ Tam Hội cục nâng đỡ. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này theo đuổi việc kinh doanh buôn bán. Bạn cũng cần mạnh dạn hơn trong việc mở rộng kinh doanh, nhập hàng mới, thử công thức mới hoặc hợp tác cùng đối tác mới trong thời gian tới.

Tình cảm thắm thiết hơn mọi ngày nhờ cục diện Thổ sinh Kim. Đừng quên sau lưng bạn còn có gia đình ủng hộ nên không được nghĩ bi quan. Bạn trẻ độc thân không cần cố gắng có điều này, thứ kia để người khác yêu mình đâu, hãy cứ yêu bản thân thì người yêu bạn thật lòng sẽ đến.

Tiền bạc chủ yếu đến từ công việc chính nhờ có Chính Tài chiếu vận. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, quan trọng là con giáp này có biết cách nắm bắt cơ hội hay không mà thôi. Những ai thích an phận thì cứ chuyên tâm vào công việc chính ắt sẽ được tổ tiên phù hộ.

Tuổi Thìn

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vào ngày thứ Tư 26/07/2023 này, tuổi Thìn được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Cuộc sống là thế, không có điều gì dễ dàng cả, quan trọng là cách tuổi Thìn nhìn nhận vấn đề, nếu con giáp này xem là cơ hội thì sẽ là cơ hội còn nếu xem đó là bất lợi thì nó trở thành bất lợi, do vậy mà bản thân tuổi Thìn nên đối diện mọi việc với thái độ tích cực và lạc quan hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên của tuổi Thìn hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của tuổi Thìn và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Tuổi Sửu

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng thứ Tư 26/07/2023, tuổi Sửu có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc trong ngày thứ Tư này không quá dồi dào nhưng tuổi Sửu vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu trong ngày thứ năm này khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Sửu nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.