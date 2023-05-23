Thứ Tư ngày 24/5/023: Thần Tài đích thân tới nhà ban Lộc, 3 con giáp tình tiền đều thuận, vạn sự hanh thông, PHÚC KHÍ tề tựu, cuộc sống vô cùng viên mãn

Tử vi ngày 24/5/2023 cho thấy, Tuổi Sửu đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

Chuyện làm ăn của Tuổi Sửu hôm nay cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Tuổi Sửu cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên.

Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới tuổi Tỵ được Tam Hội cục giúp đỡ nên công việc đỡ vất vả hơn hẳn, người đi làm ăn xa nhà hay có quý nhân giúp đỡ. Rất có thể con giáp này còn nhận được lời mời ăn uống cùng đồng nghiệp, nếu rảnh hãy thoải mái nhận lời nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm không có biến động nhờ 2 hành Hỏa tương hòa. Bạn may mắn có một cơ thể lành lặn và gia đình đầy đủ, đó là phước lớn đáng trân trọng mà bao người thèm muốn. Đi ra ngoài cư xử nhã nhặn nên chẳng mấy khi bị chỉ trích.

Đường tiền tài có Thiên Tài chiếu mệnh nên dễ trúng thưởng, được cho số lộc hoặc trúng xổ số, lô đề. Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi, khuyên Tỵ không nên tham gia vào mấy trò lô đề cờ bạc quá sâu rất nguy hiểm.

Tuổi Thân

Kim sinh Thủy, ngày 24/5/2023, con đường tình duyên của người tuổi Thân đang trải hoa hồng. Bản mệnh dễ dàng nhận thấy được ai là người thực lòng trân trọng và dành tình cảm cho mình, nhờ đó đưa ra được những sự lựa chọn chính xác.

Ảnh minh họa: Internet

Với người đã có đôi có cặp, bạn mong muốn cùng người ấy gây dựng nên 1 gia đình hạnh phúc của riêng mình. Nếu tình cảm đã chín muồi, hai người có thể cùng bàn tính đến những chuyện xa xôi hơn. Mọi người xung quanh chắc chắn sẽ ủng hộ hai bạn.

Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên dễ được cấp trên khen ngợi, thậm chí được cất nhắc thăng chức, tăng lương. Bạn ngày càng tin tưởng vào bản thân mình và ngập tràn tinh thần quyết tâm, cố gắng.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.