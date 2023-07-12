Hôm nay, Dậu không may mắn trong công việc vì lâm Tỷ Kiên. Tính hiền lành, dễ dãi của bạn gây ra không ít sóng gió thị phi. Đôi khi đừng quá tin tưởng cấp dưới, đồng nghiệp vì có người đang nói xấu bạn. Ai cũng nghĩ bạn dễ tính nên được đà ăn hiếp, nói xấu.

Công việc không thuận nên tài lộc cũng vì thế mà đi lùi. Làm 1 đồng tiêu mất 10 đồng, làm nhiều nhưng không thấy tiền dư. Chuyện gì trong nhà cũng nhắc đến tiền, thời gian này khá khó khăn nhưng không nhờ vả được ai.

Mặt tình cảm khởi sắc hơn mọi ngày nhờ Thổ dưỡng Kim, hóa giải các mâu thuẫn giữa vợ chồng hay các cặp đôi đang yêu. Bạn khéo sống, cân bằng được 2 bên nội ngoại nên không ai dám trách móc bạn nửa câu.

Tuổi Dần

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, những dấu hiệu chiêm tinh cho thấy vào thứ Tư 12/07/2023 này, tuổi Dần nên thận trọng bởi có điềm báo tai nạn do va chạm bất ngờ xảy ra, vì thế con giáp này phải lưu ý nhìn trước ngó sau, quan sát kĩ lưỡng, chớ nên vội vàng hấp tấp mà ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân. Tốt nhất bản mệnh không nên di chuyển xa hoặc tới những nơi đông đúc hay địa hình hiểm trở trong ngày hôm nay.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên của tuổi Dần hôm nay khởi sắc hơn, các mối quan hệ của con giáp này đều phát triển tốt đẹp. Mặc dù người độc thân chưa tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp ngay lúc này, nhưng bản mệnh có nhiều bạn bè và có người cùng tâm sự trải nghiệm. Người đã có đôi không có nhiều mâu thuẫn hay tranh cãi nào quá lớn.

Vận trình tài lộc của tuổi Dần hôm nay có dấu hiệu hao hụt do bản thân tiêu pha mua sắm quá nhiều vào những món đồ không cần thiết. Nhìn chung con giáp này cũng không được dư giả cho lắm, nên hãy hạn chế việc mua sắm, chỉ nên mang theo một khoản tiền vừa đủ khi ra ngoài để tránh chi tiêu ngẫu hứng.

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay 12/7, tuổi Thân lâm Kiếp Tài nên cẩn thận làm ăn có người ghen ăn tức ở phá, kể cả anh em làm ăn chung với nhau lâu cũng đừng tin tưởng hoàn toàn. Ngày không có lợi cho khai trương, đi xa làm ăn, gặp gỡ khách hàng nên lưu tâm.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm suôn sẻ nhờ Thổ dưỡng Kim. Bạn đối xử với người thân cực kỳ ấm áp, luôn tin tưởng và muốn dựa dẫm về mặt tinh thần với gia đình của mình. Đi ra ngoài gặp họa dễ được người lạ giúp đỡ, đúng là có phước lớn.

Bản mệnh vừa đảm nhiệm công việc chính vừa công việc phụ nên thu nhập nâng cao thế nhưng lại dễ gặp tiểu nhân lừa lọc, quỵt tiền. Nếu không tỉnh táo, bạn sẽ bị khai thác đến cùng kiệt.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.