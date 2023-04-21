Thứ Sáu ngày 21/4: Được Thần Phật che chở, 3 con giáp này vận trình đỏ rực, tiền tài bội thu, làm 1 hưởng 10 khiến nhiều người ghen nổ mắt

Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng hôm nay Thứ Sáu 21/04/2023, vận trình của Tuổi Tý ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Tuy nhiên, hôm nay có khả năng cao là Tuổi Tý sẽ xảy ra bất hòa với ai đó vì nóng giận, không kiềm chế được lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi hàng ngày khuyên bạn đừng để những chuyện không đâu gây sứt mẻ tình cảm với người thân và ảnh hưởng tới vận khí đang lên của chính mình.

Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Tý mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Sáu ngày 21/4/2023 hôm nay, tuổi Thìn làm gì cũng dễ thành công. Mọi việc tiến triển thuận lợi, có đầu có cuối. Con giáp này có năng lực và biết phát huy đúng lúc, đưa ra những ý tưởng mới mẻ và sáng tạo phục vụ hữu ích cho công việc.

Vận tài lộc khá lạc quan. Tuổi Thìn may mắn tìm được phương hướng kinh doanh tốt nên doanh thu tăng vọt. Bản mệnh cũng luôn đảm bảo về chất lượng sản phẩm nên được khách hàng tin tưởng, đối tác kỳ vọng, nhờ thế mà ngày càng có thêm đơn đặt hàng, tiền đổ về túi.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm ngày càng tốt đẹp hơn. Sau khi cùng trải qua sóng gió, mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia càng thêm được củng cố chắc chắn. Chỉ cần cả hai luôn trao đổi thẳng thắn và rõ ràng với nhau trong mọi chuyện thì sẽ hạn chế được rất nhiều khúc mắc.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ may mắn được Thiên Ấn che chở nên công việc diễn ra khá suôn sẻ. Bạn được trao thêm nhiều trọng trách trong tập thể với những biểu hiện xuất sắc từ trước đó của mình. Đây vừa là thử thách nhưng cũng là cơ hội để bạn phát huy vai trò của mình.

Thời gian này dù khá bận rộn vì khối lượng công việc nhiều nhưng bù lại bạn sẽ có được khoản thu nhập xứng đáng, bù đắp cho những vất vả phải nếm trải trong suốt thời gian vừa qua. Nhờ khoản thu này mà bản mệnh có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề tồn đọng.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa – Kim xung khắc lại khiến chuyện tình cảm của con giáp này đối mặt mới những vết nứt khó hàn gắn. Dù vậy bạn không nên tự dày vò trách móc bản thân, hãy thẳng thắn đối mặt với những chuyện không vui này và nhanh chóng tìm cách giải quyết thay vì mãi trốn tránh.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.