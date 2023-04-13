Tuổi Tý đụng độ hung tinh Kiếp Tài nên nguy cơ mất tiền trong ngày hiển lộ. Bạn nên thận trọng trong các giao dịch tài chính, đầu tư tiền bạc vào ngày này. Đặc biệt, con giáp này cũng nên giữ đồ đạc cẩn thận, tránh để hớ hênh khiến kẻ xấu dòm ngó.

Thủy sinh xuất cho Mộc có thể là nguyên nhân gây nên những trận lục đục, tranh cãi giữa vợ chồng tuổi Tý. Cả hai có những cách nhìn vận vấn đề riêng, quan điểm trái ngược châm ngồi mâu thuẫn, không khí gia đình theo đó cũng khá căng thẳng.

Bạn cũng nên chú ý tập trung hơn vào các mục tiêu trong công việc của mình. Việc bám sát theo các kế hoạch đã đặt ra sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và cũng đi đúng hướng hơn. Đôi khi có thể phá cách một chút để tạo đột phá nhưng chớ nên thoát ly quá xa.

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 14/4 diễn ra Hung, Cát đan xen. Đây chính là thời điểm thích hợp để người tuổi này thực hiện các tính toán đầu tư cũng như mở rộng quy mô kinh doanh hiện tại. Song song đó, bản mệnh cũng cần đề cao cảnh giác để tránh họa tiểu nhân đeo bám.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc đáng lo. Sự tác động của Thìn Mùi tương phá khiến con giáp này sẽ gặp họa hao tài. Tuy nhiên, đây chính là số tiền cần chi tiêu cho những hoạt động cần thiết.

Tình cảm: Vận trình tình cảm chẳng mấy vui vẻ. Những lời nói không suy nghĩ của bạn vô hình trung khiến cho đối phương bị tổn thương nặng nề. Với người độc thân, bạn chưa thể tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp do tiêu chuẩn quá cao.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Sáu ngày 14/4/2023 hôm nay, tuổi Tuất cần chú ý lời ăn tiếng nói của mình kẻo đắc tội những người không nên. Bản mệnh làm việc gì cũng phải trau chuốt cách diễn đạt, thẳng thắn là tốt nhưng làm quá lên lại khiến mọi người khó chịu.

Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng cần thận trọng hơn trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Con giáp này có điềm báo phá tài đang rình rập, đe dọa khiến có thể sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng và phải bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ để khắc phục hậu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của tuổi Tuất đang dần đi vào ngõ cụt. Nếu muốn thay đổi, bản mệnh không phải làm điều gì quá hoành tráng, có thể chỉ là một vài lời nói ngọt ngào, một cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng miễn sao cả hai thấy vui vẻ, thoải mái là được.