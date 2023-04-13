Thứ Sáu ngày 14/4: 3 con giáp bị PHÁ TÀI đeo bám, gia đạo LỤC ĐỤC, chuyện tình cảm đi vào NGÕ CỤT, nếu không bình tĩnh giải quyết thì sẽ đánh mất tất cả

Tâm linh - Tử vi 13/04/2023 16:35

Trong thứ sáu này, 3 con giáp phải thật sự thận trọng và bình tĩnh, dù gặp chuyện gì cũng nên suy xét kỹ lưỡng, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết ổn thỏa.

Tuổi Tý

Tuổi Tý đụng độ hung tinh Kiếp Tài nên nguy cơ mất tiền trong ngày hiển lộ. Bạn nên thận trọng trong các giao dịch tài chính, đầu tư tiền bạc vào ngày này. Đặc biệt, con giáp này cũng nên giữ đồ đạc cẩn thận, tránh để hớ hênh khiến kẻ xấu dòm ngó. 

Bạn cũng nên chú ý tập trung hơn vào các mục tiêu trong công việc của mình. Việc bám sát theo các kế hoạch đã đặt ra sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và cũng đi đúng hướng hơn. Đôi khi có thể phá cách một chút để tạo đột phá nhưng chớ nên thoát ly quá xa.

Thứ Sáu ngày 14/4: 3 con giáp bị PHÁ TÀI đeo bám, gia đạo LỤC ĐỤC, chuyện tình cảm đi vào NGÕ CỤT, nếu không bình tĩnh giải quyết thì sẽ đánh mất tất cả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thủy sinh xuất cho Mộc có thể là nguyên nhân gây nên những trận lục đục, tranh cãi giữa vợ chồng tuổi Tý. Cả hai có những cách nhìn vận vấn đề riêng, quan điểm trái ngược châm ngồi mâu thuẫn, không khí gia đình theo đó cũng khá căng thẳng.

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 14/4 diễn ra Hung, Cát đan xen. Đây chính là thời điểm thích hợp để người tuổi này thực hiện các tính toán đầu tư cũng như mở rộng quy mô kinh doanh hiện tại. Song song đó, bản mệnh cũng cần đề cao cảnh giác để tránh họa tiểu nhân đeo bám. 

Thứ Sáu ngày 14/4: 3 con giáp bị PHÁ TÀI đeo bám, gia đạo LỤC ĐỤC, chuyện tình cảm đi vào NGÕ CỤT, nếu không bình tĩnh giải quyết thì sẽ đánh mất tất cả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc đáng lo. Sự tác động của Thìn Mùi tương phá khiến con giáp này sẽ gặp họa hao tài. Tuy nhiên, đây chính là số tiền cần chi tiêu cho những hoạt động cần thiết. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm chẳng mấy vui vẻ. Những lời nói không suy nghĩ của bạn vô hình trung khiến cho đối phương bị tổn thương nặng nề. Với người độc thân, bạn chưa thể tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp do tiêu chuẩn quá cao. 

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Sáu ngày 14/4/2023 hôm nay, tuổi Tuất cần chú ý lời ăn tiếng nói của mình kẻo đắc tội những người không nên. Bản mệnh làm việc gì cũng phải trau chuốt cách diễn đạt, thẳng thắn là tốt nhưng làm quá lên lại khiến mọi người khó chịu.

Bên cạnh đó, tuổi Tuất cũng cần thận trọng hơn trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Con giáp này có điềm báo phá tài đang rình rập, đe dọa khiến có thể sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng và phải bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ để khắc phục hậu quả.

Thứ Sáu ngày 14/4: 3 con giáp bị PHÁ TÀI đeo bám, gia đạo LỤC ĐỤC, chuyện tình cảm đi vào NGÕ CỤT, nếu không bình tĩnh giải quyết thì sẽ đánh mất tất cả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của tuổi Tuất đang dần đi vào ngõ cụt. Nếu muốn thay đổi, bản mệnh không phải làm điều gì quá hoành tráng, có thể chỉ là một vài lời nói ngọt ngào, một cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng miễn sao cả hai thấy vui vẻ, thoải mái là được.

Top con giáp 'vạn sự như ý, trăm sự thành công' nhất cuối tuần (15/4 - 16/4): kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng , tình cảm hạnh phúc viên mãn

Top con giáp 'vạn sự như ý, trăm sự thành công' nhất cuối tuần (15/4 - 16/4): kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng , tình cảm hạnh phúc viên mãn

Vào thời điểm này, 3 con giáp được thầy phong thủy cho rằng may mắn nhất vì thịnh vượng không ai sánh bằng, chủ tài tinh tương trợ, giúp đẩy lùi đám mây xui xẻo.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi ngày mới tử vi ngày 14/4/2023

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc