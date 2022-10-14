Thứ Sáu (14/10): 3 con giáp được Trời Phật phù hộ, quan lộ thênh thang, ôm trọn thành công, tiền tài phất lên đến ngỡ ngàng, giàu có ngút trời

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 06:50

Thứ Sáu (14/10), 3 con giáp được Trời Phật phù hộ, công việc tươi sáng, ôm trọn vận may thăng tiến, tiền tài phất lên đến ngỡ ngàng, giàu có ngút trời

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo đầu tuần tuổi Dần có được vận may về tài lộc. Tài lộc vượng khiến cho bạn dễ dàng thu được những món hời không ngờ tới. Tài tinh còn giúp cho con giáp này tìm thấy thời cơ khi mà không ai tìm thấy được, hơn thế nữa bản mệnh lại mạnh dạn dám nghĩ dám làm nên tiền bạc cứ thế chảy ào ào vào túi, rủng rinh chi tiêu mà không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính.

Tình hình công việc sẽ tươi sáng dần lên, thậm chí có thể nhận được vận may thăng tiến. Nhất là khi có sao Thiên Đức nâng đỡ nên dù có khó khăn thì bạn vẫn có thể tìm thấy cơ hội trong đó, vì thế, đừng tự bỏ lỡ những gì mình đang có khi bạn chỉ nhìn vào mặt tiêu cực của vấn đề. Hãy tin vào con đường mình đã chọn từ trước đó nhé, niềm tin đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Thứ Sáu (14/10): 3 con giáp được Trời Phật phù hộ, quan lộ thênh thang, ôm trọn thành công, tiền tài phất lên đến ngỡ ngàng, giàu có ngút trời - Ảnh 1
Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo đầu tuần tuổi Dần có được vận may về tài lộc. Tài lộc vượng khiến cho bạn dễ dàng thu được những món hời không ngờ tới. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tý có tin vui thăng quan tiến chức khi quý nhân nâng đỡ, giúp bản mệnh hiện được những ước vọng của mình. Người tuổi Tý có những ý tưởng mới mẻ và độc đáo, nhờ thế mà dễ dàng có được cơ hội phát triển điều đó trở thành hiện thực. Đặc biệt nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật thì chúc mừng bạn, đây là tuần sẽ thành công rực rỡ, ở các lĩnh vực khác thì bạn cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Con giáp tuổi Tý sẽ tìm thấy bình yên, may mắn trong ngày hôm nay. Nếu có dự định học thêm kiến thức nào mới hoặc đầu tư tài chính, bạn nên bắt đầu ngay. Cả Chính Tài và Thiên Tài cùng tăng tiến, Tý có thể sẽ đạt được những nguồn thu khá lớn. Đây cũng là thời điểm tốt để thực hiện một giao dịch bất động sản quan trọng. Lợi nhuận từ dòng chảy tài chính sẽ mang lại khoản thu nhập lớn vào ngân sách của bạn.

Thứ Sáu (14/10): 3 con giáp được Trời Phật phù hộ, quan lộ thênh thang, ôm trọn thành công, tiền tài phất lên đến ngỡ ngàng, giàu có ngút trời - Ảnh 2
Con giáp tuổi Tý sẽ tìm thấy bình yên, may mắn trong ngày hôm nay. Nếu có dự định học thêm kiến thức nào mới hoặc đầu tư tài chính, bạn nên bắt đầu ngay. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới 14/10/2022 của 12 con giáp dự báo ngày hôm nay tuổi Tỵ gặp ngày tam hợp nên có quý nhân nâng đỡ vận trình, bạn bè tốt giúp đỡ nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống. Khi con giáp này phải đối mặt với khó khăn đều có người hướng dẫn, chỉ bảo tận tình, chung tay góp sức nên nhanh chóng vượt qua. Mặc dù công việc bận rộn nhưng con giáp này vẫn tìm được hướng giải quyết thỏa đáng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ vượng phát. Con giáp này có số hưởng lộc từ việc là ăn kinh doanh, làm thêm hoặc các nguồn thu riêng bên ngoài công việc chính nên tiền bạc dồi dào, chi tiêu rủng rỉnh, có của ăn của để, không lo sợ thiếu thốn. Có những khoản con giáp này không hề nghĩ tới nhưng lại tự động rơi vào túi mình hoặc được người khác giới thiệu cho cách kiếm tiền nên chẳng phải vất vả lắm mà vẫn thu được lợi.

Thứ Sáu (14/10): 3 con giáp được Trời Phật phù hộ, quan lộ thênh thang, ôm trọn thành công, tiền tài phất lên đến ngỡ ngàng, giàu có ngút trời - Ảnh 3
Tử vi ngày mới 14/10/2022 của 12 con giáp dự báo ngày hôm nay tuổi Tỵ gặp ngày tam hợp nên có quý nhân nâng đỡ vận trình, bạn bè tốt giúp đỡ nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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