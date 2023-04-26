Thứ Năm ngày 27/4/2023: 3 con giáp được Phật Bà che chở, PHÚC khí thịnh vượng, CÁT lành vây quanh, tiền vô bạc tỷ

Thiên Tài đem tới niềm vui tài lộc cho người tuổi Sửu. Một số người thậm chí có thể phát tài chỉ dựa vào may mắn. Tuy nhiên, khi túi tiền rủng rỉnh, bạn cần nghĩ tới việc đầu tư hữu ích, chớ tiêu xài lãng phí rồi "của thiên trả địa".

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Đông phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay giã bột và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Những người chăm chỉ với các công việc tay trái cũng có một khoản dư dả. Bạn tạo được niềm tin trong lòng khách hàng, đối tác nên ai cũng muốn hợp tác lâu dài để đôi bên cùng phát triển.

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Năm 27/04/2023, Tuổi Mãođược quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Ảnh minh họa: Internet

Bản thân luôn mong muốn có thể đủ lớn mạnh để che chở cho những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, Tuổi Mão không ngừng bận rộn với công việc có thể khiến cho sức khỏe trở nên suy nhược. Đây không phải là giải pháp khôn ngoan cho con giáp này khi muốn nâng cao năng suất công việc.

Đường tài lộc của Tuổi Mão có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 27/4/2023 hôm nay, tuổi Tỵ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bản mệnh thậm chí có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý để có thể phát triển nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm cũng có dấu hiệu tiến triển tích cực. Con giáp này và nửa kia có thể dần tháo gỡ được hiểu lầm và quý trọng nhau hơn. Con giáp này hiểu rằng trên thế giới này, chẳng ai có thể đem lại cho mình sự hậu thuẫn lớn lao hơn đối phương.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp và thực hiện các công việc phù hợp, không thì có thể chọn ngày khác đẹp hơn để tiến hành, như vậy mới gặp nhiều may mắn.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.