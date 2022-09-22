Thứ Năm ngày 22/9/2022: 3 con giáp xuôi chèo mát mái, thuận lợi trăm bề, vượt mọi đầu sóng ngọn gió vững vàng vươn lên

Không phải lúc nào gây ra lỗi lầm cũng có cơ hội để sửa chữa. Bạn cần tập trung nhiều hơn, nếu không sai lầm nối tiếp sai lầm và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ những gì mình gây ra. Lúc đó, dù trước kia bạn có giỏi giang ra sao cũng thành vô ích, mọi người sẽ chỉ nhìn vào sai lầm hiện tại để đánh giá bạn.

Thương Quan xuất hiện trong vận trình thứ Năm ngày 22/9/2022 của người tuổi Dần cảnh báo bản mệnh có thể gặp rắc rối nếu làm việc mà cứ để đầu óc treo ngược cành cây, người một nơi mà suy nghĩ bay tận đi đâu như vậy.

Chuyện tình cảm rắc rối, nhiều trắc trở, có người cãi cọ với nửa kia dẫn đến chia tay. Hai người thiếu sự thấu hiểu lại không dành nhiều thời gian để chia sẻ, tâm sự nên khoảng cách ngày càng xa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dự báo sự xuất hiện của tiểu nhân cảnh báo người tuổi Ngọ nên giữ khoảng cách với các mối quan hệ xung quanh. Ngoài ra còn có điềm báo mất tiền, mất của trong ngày khiến bản mệnh phải mệt mỏi vì xoay sở, chạy vạy đủ đường để cân bằng cuộc sống. Tình yêu đến với những người độc thân, dẫu muộn màng nhưng nhân duyên tốt chỉ mỉm cười vời những người biết tinh ý nắm bắt và trân trọng.

Tam Hợp hỗ trợ cho các mối quan hệ của người tuổi Ngọ diễn ra tốt đẹp trong thứ Năm ngày 22/9/2022. Công việc nhờ có sự giúp đỡ của đồng nghiệp và còn được cấp trên tạo điều kiện nên hiệu suất cao hơn hẳn, bạn hoàn thành công việc sớm trước cả thời hạn dự tính ban đầu.

Tam Hợp hỗ trợ cho các mối quan hệ của người tuổi Ngọ diễn ra tốt đẹp trong thứ Năm ngày 22/9/2022. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cát tinh thứ Năm ngày 22/9/2022 cũng giúp chuyện làm ăn kinh doanh của những chú Rồng thêm phần suôn sẻ. Bạn có thể tìm được đối tác cùng chung lý tưởng, có cách thức làm việc hợp ý nhau nên đạt thành thống nhất rất nhanh. Đôi bên đều đặt lợi ích chung lên trên nên có lợi nhuận thu về rất khả quan, tiền bạc trong túi ngày càng rủng rỉnh.

Ngày Thủy – Thổ xung khắc sẽ làm giảm niềm vui của con giáp này đi đôi chút khi tình cảm có dấu hiệu lạnh nhạt. Có lẽ do cả bạn và nửa kia đều thiếu thời gian quan tâm và hỏi han nhau nên mối quan hệ có phần xa cách.

Cát tinh thứ Năm ngày 22/9/2022 cũng giúp chuyện làm ăn kinh doanh của những chú Rồng thêm phần suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.